وكالة “الأونروا” تشكر الجزائر

قدم المفوض العام لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني، شكره للجزائر على مساهمتها ودعمها لصندوق الأونروا بمبلغ 15 مليون دولار لفائدة فلسطين.

وكتب لازاريني في حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقا) “يسعدني أن أرى كل هذا الدعم الممتاز للأونروا ولعملنا بما في ذلك في غزة على مدى الأشهر الماضية ووسط التهديدات الوجودية للوكالة، تقدمت عدة دول لمساعدتنا.

Overwhelming to see all this excellent support to @UNRWA and our work including in #Gaza

Over the past months and amid existential threats to the Agency, several countries have stepped forward.

This week it’s #Algeria with a very generous contribution of 15 million US$

These…

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) May 1, 2024