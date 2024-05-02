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الجزائر

وكالة “الأونروا” تشكر الجزائر

الشروق أونلاين
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وكالة “الأونروا” تشكر الجزائر
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المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني

قدم المفوض العام لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني، شكره للجزائر على مساهمتها ودعمها لصندوق الأونروا بمبلغ 15 مليون دولار لفائدة فلسطين.

وكتب لازاريني في حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقا) “يسعدني أن أرى كل هذا الدعم الممتاز للأونروا ولعملنا بما في ذلك في غزة على مدى الأشهر الماضية ووسط التهديدات الوجودية للوكالة، تقدمت عدة دول لمساعدتنا.

وتابع قائلا “هذا الأسبوع تقدمت الجزائر بمساهمة سخية للغاية تبلغ 15 مليون دولار أمريكي،هذه الجهود تسمح لنا بمواصلة وحماية  الفلسطينيين والوفاء بتفويضنا”.

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