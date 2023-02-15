وكالة الإستثمار: تسجيل 35 مشروعا أجنبيا جديدا بالجزائر

ارتفع عدد الإستثمارات الأجنبية الكبرى بالجزائر إلى 35 مشروعا، حسب آخر حصيلة قدمتها الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار.

وأوضح المدير العام للوكالة عمر ركاش خلال مداخلة، أن عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشباك الموحد للمشاريع الكبرى والإستثمارات الأجنبية قدر بـ 35 مشروعا.

وأضاف أن من بينها 26 مشروعا استثماريا مباشرا منها 15 مشروعا بالشراكة مع جزائريين.

كما كشف ركاش ارتفاع عدد الإستثمارات المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار إلى 1.106 مشروع بقيمة اجمالية تقدر بـ 375 مليار دج.

وأشار إلى أن الوكالة سجلت منذ بداية نشاطها إلى غاية 4 فبراير الجاري 1.106 مشروع استثماري من شأنه خلق 29.000 منصب عمل، مذكرا ان عدد المشاريع المسجلة في 19 يناير المنصرم بلغ 852 استثمارا.

كما أبرز ركاش في ذات السياق أن الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار أوكلت 9.539 مشروعا قيد الانجاز للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار منها 347 مشروع انتهت به الأشغال في انتظار دخوله حيز الاستغلال.

وحسب المدير العام فإن محفظة الإستثمارات التابعة للمجلس الوطني للاستثمار تضم 99 مشروعا هيكلي في طور الانجاز منها 28 مشروع منتهي و دخل حيز الإستغلال تدريجيا.