وكالة الإستثمار: تسجيل31 مشروعا أجنبيا جديدا بالجزائر

بلغ عدد المشاريع الإستثمارية الأجنبية المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار 31 مشروعا، حسب ما كشفه المدير العام للوكالة.

وفي تصريح صحفي على هامش الملتقى الدولي حول “دور المحامي في مرافقة الاستثمار وتسوية النزاعات”، أكد عمر ركاش أن عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى الوكالة بلغ 852 مشروعا.

وبخصوص المشاريع المسجلة على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والإستثمارات الأجنبية فقدر عددها بـ 31 مشروعا من بينها 24 بالشراكة بين جزائريين وأجانب 10 منها تخص استثمارات مباشرة أجنبية.

وأوضح المسؤول أنه “منذ دخول القانون الجديد للاستثمار حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 2022 وإلى غاية 19 جانفي تم تسجيل وإعطاء شهادة ميلاد واستثمارات حقيقة لـ852 مشروع استثماري”.

إضافة إلى ذلك تم تسجيل 152 مشروعا استثماريا هي حاليا قيد الدراسة حيث ينتظر أن يحصل المستثمرون على شهادة التسجيل الخاصة بهم خلال هذا الأسبوع. يقول ركاش.

أما عن المشاريع التي ورثتها وكالة ترقية الإستثمار عن الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار سابقا فيبلغ عددها نحو 5000 مشروعا قيد الإنجاز حسب ركاش الذي أبرز أن مصالحه تعمل على مرافقة أصحابها للإسراع في دخولها حيز الاستغلال.

وأضاف أن حافظة الاستثمارات التي كانت تابعة لنطاق اختصاص المجلس الوطني للاستثمار تضم 64 مشروعا مهيكلا قيد الإنجاز.

كما لفت ركاش إلى وجود عدد كبير من المشاريع الكبرى تخص كل القطاعات التي اعطتها الدولة أهمية وأولوية كبرى في إطار استراتيجيتها الجديدة لا سيما تلك التي تحمل قيمة مضافة وتساهم في التنمية الاقليمية المتوازنة، مؤكدا أن حصة الأسد في هذه الاستثمارات تخص قطاع الصناعة لاسيما التحويلية والغذائية وغيرهما.