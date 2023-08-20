وكالة التعاون الخارجي الروسية تريد تمثيلها في الجزائر

كشفت عن إجرائها مفاوضات بشأن فتح مكتب لها

أعلنت وكالة التعاون الخارجي الروسية (البيت الروسي)، عن إجرائها مفاوضات بشأن إنشاء مكتب تمثيلي في الجزائر.

وفي تصريحات لـ”سبوتنيك”، أشار نائب رئيس الوكالة، بافيل شيفتسوف، إلى أن الجزائر أبدت استعدادها لاستضافة المكتب التمثيلي.

وقال شيفتسوف: “نجري حاليا محادثات نشطة بشأن هذه المسألة مع الجزائر، إنها البلد الذي نهتم بفتح مكتب تمثيلي فيه، والجزائر لديها موقف إيجابي من الخطوة، وأبدت استعدادها الكامل لتأسيسه”.

يشار إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره عبد المجيد تبون، وقعا في شهر جوان الماضي، إعلانا بشأن تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وفي منتصف جوان الماضي، أجرى الرئيس تبون وبوتين محادثات في موسكو، ووقعا إعلانا مشتركا يحدد عددا من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وتضمنت حزمة الوثائق إعلانا حول تعزيز التعاون الاستراتيجي بين روسيا والجزائر، والذي قال بوتين إنه “سيفتح مرحلة جديدة أكثر تقدما” في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتعهد الرئيسان في الإعلان بتطوير الاتصالات المباشرة بين مؤسساتهما المالية والمصرفية الوطنية، وتعزيز التعاون الهادف إلى زيادة الاعتماد على العملات الوطنية في التجارة، وخلق قنوات مصرفية للمعاملات الآمنة والمستقلة عبر الحدود.

وبداية أوت الجاري، كشف الرئيس بوتين، عن العمل على إعداد اتفاقيات تجارية مع 4 دول عربية في إفريقيا من بينها الجزائر، منوّها إلى ضرورة التركيز على جميع الدول في القارة الإفريقية الضخمة. وقال بوتين خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة الروسية، “نحن نعد اتفاقيات حول مناطق تجارة حرة، الجزائر ومصر والمغرب وتونس، جميعها في شمال إفريقيا”.

وأشار بوتين إلى أن: “هناك الكثير مما يسمى بنقاط التنمية في القارة، وهناك بلدان مثيرة للاهتمام للغاية. لذلك، لا ينبغي بأي حال أن نفوّت مناطق أخرى”. مضيفا أن “القارة كبيرة ومن الواضح وبحسب العديد من الخبراء أنها ستتطور بشكل إيجابي وستعوض ما فاتها ربما العقود الماضية”.

كما أضاف بوتين أن العلاقات السياسية المبنية على الثقة والصداقة بين روسيا وإفريقيا يجب أن تعمق التعاون الاقتصادي بينهما.