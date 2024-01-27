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اقتصاد

وكالة الطاقة الدولية تتوقع زيادة الطلب على الغاز في 2024

الشروق أونلاين
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وكالة الطاقة الدولية تتوقع زيادة الطلب على الغاز في 2024

 توقعت وكالة الطاقة الدولية زيادة الطلب العالمي على الغاز السنة الجارية 2024 بنسبة2.5 بالمائة، رغم أن المعروض المحدود قد يؤدي إلى تقلبات في الأسعار.

وأوضحت الوكالة في بيان لها أن هذه التوقعات تدعمها درجات حرارة الشتاء الباردة مقارنة بالعام الماضي, وارتفاع طلب قطاع الصناعة بسبب تراجع الأسعار، لافتة إلى أنه من المتوقع حدوث زيادة طفيفة فقط في استهلاك الغاز لتوليد الكهرباء.

وأشارت الوكالة إلى أنه من المرجح أن يتوازن ارتفاع الاستهلاك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط بشكل جزئي مع تراجع الطلب في أوروبا، مضيفة أنه من المتوقع أيضا أن تؤدي الزيادة المحدودة في الإنتاج العالمي للغاز المميع إلى كبح نمو الطلب في 2024.

وتوقعت الوكالة أيضا أن يزداد المعروض من الغاز المميع بنسبة 3.5 بالمائة هذه السنة، وهو أقل مما كان عليه في الأعوام السابقة، مرجحة أن يساهم الطلب المتزايد وندرة المعروض في إحداث تقلبات كبيرة في الأسعار على مدار السنة الجارية.

وكانت الوكالة قد توقعت، في وقت سابق، تراجع نمو الطلب على النفط في 2024 بواقع النصف إلى 1.24 مليون برميل يومياً مقابل توقعاتها للنمو في 2023 بمقدار 2.3 مليون برميل يومياً، في تراجع يعود في جزء منه إلى زيادة عدد المركبات التي تعمل بالكهرباء في أنحاء العالم.

بينما توقعت أوبك في الأسبوع الماضي نموّ الطلب العالمي على النفط بواقع 2.25 مليون برميل يومياً في 2024، في تراجع طفيف عن 2.46 مليون برميل يومياً في 2023، وذلك مع بلوغ إجماليّ استهلاك النفط 104.4 ملايين برميل يومياً في المتوسط خلال 2024.

وتوقعت ارتفاع الطلب بواقع 1.8 مليون برميل يومياً خلال 2025.

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