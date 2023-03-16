وكالة الطاقة الذرية: اختفاء 2.5 طن من اليورانيوم من دولة عربية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي المركز “الكعكة الصفراء”، اختفت من موقع في ليبيا.

وقالت وسائل إعلام دولية إن المدير العام للوكالة، رافايل غروسي، أعدّ تقريرا للدول الأعضاء، جاء فيه أن مفتّشي الهيئة الأممية اكتشفوا خلال زيارة أن “عشر حاويات تحوي نحو 2,5 طن من اليورانيوم الطبيعي على شكل مركّز اليورانيوم “الكعكة الصفراء”، لم تعد موجودة.

وأفادت الوكالة إلى أن الموقع المعني كانت السلطات قد أعلنت عنه”، دون إعطاء أي تفاصيل حول الموقع المشار إليه.

وأوضحت الوكالة أنها ستجري عمليات تحقق “إضافية” من أجل “تبيان ظروف اختفاء هذه المادة النووية ومكان تواجدها حاليا”.