أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الأربعاء، أن مفتشي الوكالة سيزورون مواقع تخصيب اليورانيوم الإيرانية في القريب العاجل، مشدداً على أن هذه الزيارة تمثل بنداً أساسياً وجوهرياً في الاتفاق المؤقت المبرم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بهدف إنهاء النزاع المسلح بين الطرفين.

وجاءت تصريحات غروسي الصحفية من محطة فوكوشيما دايتشي النووية في اليابان، حيث صرح للصحفيين بثقة واضحة قائلاً إن هذا الأمر سيحدث حتماً، سواء كان ذلك بعد غد أو بعد أسبوع أو خلال عشرة أيام، ليعيد بذلك توجيه البوصلة نحو تفعيل الرقابة الدولية على البرنامج النووي الإيراني.

وتأتي هذه التأكيدات من غروسي في وقت تشهد فيه الساحة الدبلوماسية تضارباً حاداً ومثيراً للجدل في المواقف بين طهران وواشنطن بشأن ملف التفتيش، حيث أعلنت السلطات الإيرانية يوم الثلاثاء رفضها القاطع السماح بمراجعة المواقع التي تعرضت للقصف الصهيو أمريكي خلال الحرب الأخيرة وحرب يونيو من عام 2025.

وفي المقابل، فند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرواية الإيرانية عبر منصته تروث سوشال، مؤكداً أن طهران وافقت بشكل كامل وتام على عمليات التفتيش النووي على أعلى مستوى وبصفة مستمرة، مما يضع مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب تحت مجهر الغموض الدولي، لا سيما مع إصرار طهران المستمر على الطابع المدني لبرنامجها ونفيها السعي لحيازة السلاح الذري.