وكالة المقاولاتية تعلن عن إجراءات ضد مشاريع “أونساج” الوهمية

أعلنت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (أونساج سابقا) مباشرة إجراءات مقاضاة الموردين المتورطين في انشاء شركات وهمية بسبب الغش والاحتيال.

وجاء في بيان للوكالة: الاعلان عن استفحال ظاهرة الشركات الوهمية التي فاقت نسبة 60 بالمئة من مجموع ما تم إحصاؤه من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.

وأضاف: منذ بداية عملية التطهير التي تقوم بها الوكالة تم لحد الساعة مباشرة 342 متابعة قضائية وتبليغ أكثر من 6700 إعذار قبل المتابعة القضائية.

وتم الإعلان عن حُزمة من الإجراءات بخصوص الموردين وهي:

-المُتابعة القضائية لكل الموردين الضالعين في تأسيس الشركات المصغرة الوهمية.

-تحيين القائمة السوداء للموردين بإضافة كل الموردين الذين ثبت تورطهم في ممارسات إحتيالية، مع منعهم من التعامل نهائياً مع الوكالة.

-الإدراج في القائمة السوداء الموردين الذين ثبت قيامهم بتوريد تجهيزات غير مطابقة للمواصفات التقنية المتفق عليها وكذا الموردين متعددي الإختصاصات.

-إشتراط قبول الفواتير حصريا من طرف الموردين المُنتجين للتجهيزات أو موزعين رسميين للشركات المنتجة أو مستوردين مباشرين للعتاد..