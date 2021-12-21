وكالة المقاولاتية: قبول 96 ملفا لتعويض ديون مؤسسات متعثرة

قبلت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، 96 ملفا يتعلق بتعويض بما يفوق 18 مليار سنتيم، من ديون الشباب ذوي المشاريع.

وجاء في بيان لمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، الثلاثاء، أن الوكالة قامت خلال جلسة العمل الـ 29 بدراسة 541 ملف لمؤسسات متعثرة مقدم من طرف ممثلي البنوك لولاية معسكر.

وأضاف “قد تم تأجيل 415 ملف كون المؤسسات في حالة نشاط لإعادة دراستها وتقديم المرافقة اللازمة لها من طرف اناد عن طريق إعادة جدولة ديونها و منحها مخططات أعباء لإعادة بعث نشاطها عن طريق الاتفاقيات الممضاة”.

وأوضح أنه “تم تسوية وضعية (03) ملفات نهائيا لأصحاب مؤسسات مصغرة عن طريق تسديد ديونهم لدى البنوك والوكالة”.

وأشار إلى “أن عدد المؤسسات المصغرة المتعثرة التي تمت دراسة ملفاتها خلال التاسع و عشرون جلسة تصل الى (14748) ملف”.