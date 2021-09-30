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العالم

وكالة بلومبرج: حماقة ترامب وتقاعس بايدن أزّما الوضع في المغرب العربي

الشروق أونلاين
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وكالة بلومبرج: حماقة ترامب وتقاعس بايدن أزّما الوضع في المغرب العربي

قالت وكالة بلومبرج للأنباء، إن الرئيسين الأمريكين السابق والحالي ساهما في تأزيم الوضع في المغرب العربي ووصفت اعتراف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية بالحماقة.

وقالت الوكالة في مقال تحليلي، الأربعاء، للصحفي الأمريكي بوب جوش جاء بعنوان” فوضى أخرى في شمال إفريقيا بعد مغادرة ترامب” إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أصدر على مدار أربع سنوات، قرارات كانت لها تداعيات خطيرة، وخلفت معضلات أمام خلفه جو بايدن.

وأوضح كاتب المقال أن أحد هذه القرارات أوصل العلاقات بين الجزائر والمغرب إلى أدنى مستوى لها منذ عقود، وهو القرار المتعلق بالاعتراف بحق المغرب المزعوم في الصحراء الغربية.

 وأكد الكاتب أن استعادة المواقف السابقة بين الجزائر والمغرب، قد يتطلب من أمريكا العودة إلى سياستها السابقة القائمة على حياد مدروس فيما يتعلق بقضية مهمة تتعلق بالصحراء الغربية.

وأضاف الكاتب الصحفي أن ترامب، قام في ديسمبر الماضي، بآخر تصرف أحمق فيما يتعلق بسياسته الخارجية، وهو الاعتراف بحق المغرب في الصحراء المتنازع عليها والغنية بالموارد المعدنية، مقابل اعتراف الرباط بالكيان الصهيوني.

وقال الكاتب أن ترامب انقلب بذلك على موقف أمريكا التي طالما نأت بنفسها عمدا عن هذه المسألة على مدار عقود، ليضيف مأزقا آخر لقائمة المشكلات التي تركها لخليفته.

وأوضح الكاتب في مقاله أن بايدن فضل الهروب من المواجهة  فلم تعتمد إدارته قرار ترامب، ولم تتراجع عنه.

وأضاف أنه كان على بادين إما الموافقة على التغيير في السياسة الذي أحدثه ترامب، أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه في السابق، عندما تركت أمريكا حل النزاع في يد الأمم المتحدة، حيث الإجماع منذ أمد بعيد على حق الصحراويين في تقرير المصير.

ويرى كاتب المقال أن إعادة الهدوء للمغرب العربي،  تتطلب إلغاء القرار الأرعن الذي اتخذه ترامب، كما يجب على بايدن العودة إلى تأييد بلاده للتوصل لحل لمأزق الصحراء الغربية بقيادة الأمم المتحدة.

وأضاف أن تخوفات بايدن  ليست في محلها خاصة وأن إمكانية انسحاب المغرب من اتفاقية أبراهام للتطبيع ضئيلة بعدما لمحت الفوائد المحتملة لتطبيع علاقاتها مع تل أبيب.

وأكد بوبي جوش في ختام تحليله وأنه ربما يشكو بايدن من أنه قد ورث “مجموعة كاملة” من المشكلات، ولكن ترك هذه المشكلات دون حلول، يفاقمها، وهو ما حدث في شمال إفريقيا.

الرئيس الأمريكي ينشر خريطة للعالم تضم الصحراء الغربية

وكان الرئيس الأمريكي جون بايدن، قد نشر في 3 أوت الماضي خريطة للعالم تظهر حدود الجمهورية العربية الصحراوية بوضوح ضمن منشور عرض فيه توزيع بلاده للقاح على عدد من دول العالم.

وأرفق الرئيس الأمريكي التغريدة التي نشرت الثلاثاء عبر صفحته الرسمية على تويتر الخريطة التي تبرز حدود الصحراء الغربية بتعليق  جاء فيه أن بلاده  منذ اليوم الأول، سارعت لمجابهة الفيروس على مستوى العالم.

 وأضاف أن الولايات المتحدة شحنت أكثر من 110 ملايين جرعة من اللقاحات إلى أكثر من 60 دولة مع المزيد في المستقبل.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أعلن نهاية العام الماضي، عن اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية تلاه إعلان التطبيع بين الرباط والكيان الصهيوني.

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التعليقات
19
  • موحا

    الرابط الالوكتروني من فظلكم لنتيقن من صحة هذا الخبر وشكرا على مجهوداتكم وعلى مصدقيتكم.

    64
  • Sirage hari

    إلى الأخ Ahmed و روسيا وفرنسا هل هم مؤمنين روسيا دمرت سوريا فرنسا دمرت ليبيا ومالي أين هو الفرق بينهم وبين إسرائيل

    59
  • جزائري حر

    الصحراء الغربية سوف تستقل وسوف يموت العياشة مناصري التطبيع والمخزن المتصهين وملك المدمنين هبل 6 قهراً من انتصارات جبهة الحق جبهة البوليساريو فاللهم انصر السيد غالي وانصر الجزائر رئيساً وحكومة وشعبا ووفقهم لنصرة القضايا العادلة وعلى رئسها قضية الصحراء الغربية وقضية دولة الريف المستقلة بزعامة السيد الزفزافي ابن الريف والخطابي

    -231
  • بنان

    لمادا حدفت التغريدة ؟ انا ضغطت على الرابط لم يظهر اي اثر للتغريدة

    264
  • wahrani

    كان إنتحارا المغرب يوم 12.12.2020 .بتغريدة من مرحاض ترامب المتهور . اخد المال والذهب والمغرب دخل في غيبوبة .وكنت ايضا قد علقت على ان سوف يجري عصيان مدني في الاسابيع القادمة . اليوم هرب 5 أشخاص من الحرس او المخزون المغربي سباحة الى سبتة .والقادم اكثر . سوف يتهجمون على حدود سبتة و مليلية .

    -224
  • جزائري حر

    أش دخلنا اخويا في المروك و أش دخلنا في الصحراء لي فينا يكفينا شوفو المشاكيل لي عندنا في بلادنا.

    288
  • خالد بن الوليد.

    حدفت..يافرحة ما تمت..خدها الغراب وطار

    257
  • محمد

    عنوان لتويتر لا يعمل..... انشروا الخريطة ليراها الجميع شكرا

    235
  • نحن

    التغريدة حدفت من طرف الرئيس بايدن 😇😇😇

    252
  • امير

    لقد تدارك الموقف وقام بحذفها،،

    255
  • Malkom

    أين هي الخريطة؟ ؟؟

    236
  • عبد الله محمد علي

    عاجل : بايدن تراجع وحذف التغريدة اللي كانت فيها خريطة المغرب ناقصة

    252
  • Ahmed

    من بلادي اعطنا رقم القرار الاممي الذي يبين صحة كلامك. لن تجده

    213
  • كمال

    التغريدة حدفت مالسبب

    220
  • Ahmed

    الله يدل الخونة المطبعين . قال الله عز وجل لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (28)

    -133
  • amremmu

    الجهل يقاس بمقدار الشتائم التي يستخدمها الشخص عندما لا تكون لديه أي حجج للدفاع عن رأيه .

    326
  • غريب

    يعني أن أمير الحشيش باع فلسطين مقابل السراب ؟

    -282
  • نورالدين الجزائري

    و ما قول العياشة و على رأسهم السليمي بولحناك و المهداوي و الرمضاني آلهة التطبيل و تعياشت في مملكة بنانستان

    -274
  • من بلادي

    الدولة هي تلك التي يعترف بها بشكل كامل وغير منقوص من قبل منظمة الأمم المتحدة ويكون لها مقعد فيها .. نقطة والى السطر

    292

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