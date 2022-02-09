وكالة بنكية على حدود ليبيا وعزل الخدمات “الحلال” قريبا

دشن شبابيك إسلامية جديدة.. مدير البنك الخارجي:

كشف المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، لزهر لطرش، عن التحضير لتدشين أول وكالة تابعة لبنك الجزائر الخارجي بمنطقة الدبداب الحدودية بولاية إيليزي.

وفي تصريح صحفي، عقب تدشين ووضع في الخدمة سابع شباك وطنيا خاص بالصيرفة الإسلامية على مستوى وكالة بنك الجزائر الخارجي ببومرداس، أوضح لطرش بأن فتح هذه الوكالة البنكية الأولى من نوعها بالدبداب، يندرج في إطار إستراتيجية البنك للتوسع وتقريب خدماته من المواطنين عبر كل التراب الوطني.

ومن شأن هذه الوكالة البنكية الجوارية كذلك تحقيق إنعاش الحركية التنموية والاقتصادية والتجارية بهذه المنطقة المحاذية للجارة ليبيا.

كما أكد المدير العام لزهر لطرش أنه ومباشرة عقب الانتهاء من فتح شبابيك الصيرفة الإسلامية سيتم إجراء تقييم شامل لنشاط الصيرفة الإسلامية قبل الشروع مطلع 2023 في فتح وكالات مستقلة عوض الشبابيك فقط.

وحسب بيان البنك الخارجي الجزائري، تلقت “الشروق” نسخة منه، وفي إطار تنفيذ إستراتيجيتها الهادفة إلى تعميم نشاط الصيرفة الإسلامية “عبر شبكة وكالاتها على المستوى الوطني”، باشرت الإدارة العامة لبنك الجزائر الخارجي، الأربعاء، بفتح شباكين جديدين للصيرفة الإسلامية، على مستوى وكالة بومرداس ودالي إبراهيم، ويعتزم بنك الجزائر الخارجي تسريع وتيرة تعميم هذا النشاط من أجل الوصول إلى تغطية واسعة لكافة وكالاته عبر الوطن بخدمة الصيرفة الإسلامية، حيث يتوقع بحلول نهاية عام 2022 فتح أربعة وأربعين شباكا للصيرفة الإسلامية عبر 44 وكالة من ضمن الـ105 وكالة تابعة لبنك الجزائر الخارجي منتشرة عبر الوطن.

للعلم بلغ عدد شبابيك الصيرفة الإسلامية التي أطلقها البنك سبعة منذ الإطلاق الرسمي للخدمة في 30 ديسمبر 2021، وذلك بهدف تنفيذ توجهات السلطات العليا للبلاد، من أجل إرساء تفعيل للسوق المالي الوطني وتنويع العروض المالية للزبائن والمؤسسات في سبيل خدمة التنمية الاقتصادية.

هذا، ويقدم بنك الجزائر الخارجي في إطار هذا النشاط الجديد مجموعة واسعة من منتجات الادخار والتمويل، وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية والمصادق عليها من قبل اللجنة الشرعية للبنك وهيئة الفتوى الوطنية للشريعة الإسلامية الصيرفة الإسلامية.

وحدد عدد المنتجات بـ9 في مرحلة أولية، وهي تلبي بشكل مثالي طلبًا قويًا من السكان، وجميع القطاعات، والأفراد والمهنيين والشركات، وتشمل على وجه الخصوص حساب الاستثمار الإسلامي غير المقيد لأجل الأفراد وحساب استثمار إسلامي غير مقيد لأجل الأعمال، وحساب الودائع الإسلامية للأفراد والحساب الجاري الإسلامي وحساب توفير إسلامي وحساب الودائع الاستثمارية غير المقيد ومرابحة السيارات، ومرابحة التجهيزات ومرابحة العقارات.