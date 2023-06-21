وكالة ترقية الاستثمار: تسجيل أكثر من 2600 مشروع بقيمة تقارب 8 مليار دولار

بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار منذ الفاتح نوفمبر 2022 أكثر من 2600 مشروع بقيمة مالية تقارب 8 مليار دولار.

وأفادت الوكالة أنه و خلال الفترة الممتدة من الفاتح نوفمبر 2022 إلى غاية 15 جوان 2023, تم تسجيل 2606 مشروع منها 2553 تمثل استثمارات محلية في حين يخص 53 مشروعا متعاملين أجانب بمبلغ إجمالي مصرح به قدره 1084 مليار دج (حوالي 8 مليار دولار) .

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الوكالة أنه وخلال الفترة الممتدة من 15 جوان 2022 إلى 15 جوان 2023 ، تم تسجيل زيادة بنسبة 121 % في عدد المشاريع.

وأوضح ذات المصدر أن هذه المشاريع المسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ستسمح باستحداث 65792 منصب شغل مضيفا أن أكثر من نصف العدد الإجمالي للمشاريع (51 %) يمثل قطاع الصناعة بقيمة 744 مليار دينار متبوعا بقطاع البناء و الأشغال العمومية و الري بـ 15 % و النقل بنسبة 14 % .

ضف إلى ذلك انه تم تسجيل 166 مشروعا فلاحيا عبر مختلف مناطق الوطن بقيمة 49,2 مليار دج .

ويتعلق الأمر بمشاريع تخص الفلاحة والصحة النباتية وتسمين الدواجن و التفريخ الصناعي وتربية المائيات.

وفي المجال السياحي, تم تسجيل 105 مشروع استثماري بمبلغ اجمالي مصرح به قيمته 47,5 مليار دج على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

وتتعلق هذه المشاريع بإنجاز المنشآت الفندقية (48 مشروعا) و مواقع الجذب السياحي (21) و مركبات سياحية أو قرى سياحية (12).

وبخصوص توزيع المشاريع الاستثمارية حسب المناطق, تشير بيانات الوكالة إلى أن نسبة 52 % منها ( 1356 مشروعا) توجد بشمال الوطن و 30 % في الهضاب العليا و 18 % في الجنوب.

من جهة أخرى, أشارت حصيلة الوكالة إلى أن 99 % من العدد الإجمالي للمشاريع الاستثمارية المسجلة تمثل القطاع الخاص مع الإشارة إلى عدم تسجيل أي مشروع استثماري مشترك خلال هذه الفترة.

وفيما يتعلق ببنية تمويل المشاريع, فإن 51 % منها تمثل تمويلا ذاتيا في حين أن 49 % ( 1272 مشروعا) ممول عن طريق القروض البنكية.

يذكر أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي أسست سنة 2022 في إطار قانون الاستثمار الجديد تتكفل باستقبال المشاريع الاستثمارية لمتعاملين وطنيين أو أجانب في مختلف الأنشطة الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات.