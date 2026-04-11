وكالة تسنيم: مدمّرة أمريكية تتراجع عن مضيق هرمز بعد تحذير إيراني

القيادة المركزية الأمريكية: مدمّرتان عبرتا مضيق هرمز لضمان خلوّه من الألغام

قالت وكالة تسنيم الإيرانية يوم السبت، إن طهران رصدت تحرّك مدمرة أمريكية نحو مضيق هرمز، انطلاقا من ميناء “الفجيرة” في الإمارات. قبل أن تتراجع استجابة لتحذيرات وصفتها بـ”الحاسمة”.

ووفق ما نقله المصدر، فقد قامت القوات المسلحة الإيرانية، بعد “الرصد الدقيق لموقع المدمّرة، بنقل تفاصيل تحرّكها إلى الوفد الإيراني المفاوض في باكستان. لينقل الأمر بدوره على الفور إلى الطرف الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني”.

“وبالتزامن مع ذلك، وُجِّه تحذير شديد اللهجة (من القوات المسلحة الإيرانية) للمدمّرة. بأنه سيتم استهدافها في حال اقترابها من مضيق هرمز”.

كما أبلغت إيران الوسيط الباكستاني بأن “استمرار المدمّرة في حركتها، سيؤدي إلى استهدافها في غضون 30 دقيقة. كما ستتضرر المفاوضات الإيرانية الأمريكية التي ترعاها إسلام أباد جراء ذلك”.

وتابعت الوكالة بأن معلوماتها تفيد بأن “الردّ الحاسم للقوات المسلحة، مع التحذير والمتابعة من قِبل الوفد المفاوض، أدى إلى صدور أوامر لتلك البارجة بالتوقف”.

بالمقابل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم، أن بلاده بدأت “فتح مضيق هرمز وتطهيره من الألغام”. بالتزامن مع انطلاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية في باكستان.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشال التي يملكها:”نبدأ الآن عملية فتح مضيق هرمز كخدمة لعدّة دول حول العالم، بما في ذلك الصين واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وغيرها”.

كما أكدت القيادة المركزية الأمريكية، أن المدمّرتان فرانك بيترسون ومايكل ميرفي، عبرتا مضيق هرمز، ونفذتا عمليات في الخليج، تهدف إلى ضمان خلوّ المضيق من الألغام.

ومنذ 28 فيفري الماضي، تشنّ الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على إيران. أودى بحياة المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي ومسؤولين آخرين، والعشرات من المدنيين.

بالمقابل، تردّ القوات الإيرانية بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى جانب ما تعتبره “مصالح أمريكية” في أراضي دول عربية.