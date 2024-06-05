وكالة جديدة لمتابعة المشاريع العمومية الكبرى في الجزائر

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي يوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خصّص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتجهيزات العمومية الكبرى وتنظيمها.

وستكلّف هذه الوكالة الجديدة، بالإشراف على دراسة وإنجاز ومتابعة المشاريع العمومية الكبرى، التي أقرها رئيس الجمهورية. من أجل تعزيز وتطوير البنية التحتية و خلق مناصب الشغل.

وفي إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس المتعلقة بضمان توفير الموارد المائية، استعرضت الحكومة مدى تقدم تنفيذ مختلف المشاريع المتعلقة بالتزويد بالمياه.

لاسيما تلك المدرجة ضمن البرنامج الوطني لإنجاز محطات تحلية مياه البحر، التي تهدف لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان. مع الأخذ في الاعتبار المشاريع السكنية والأقطاب الحضرية الجديدة.

كما تناولت الحكومة بالدراسة، مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق باللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني، واللجان المحلية لأمن المطارات. وهو يأتي في إطار المنظومة القانونية والتنظيمية الجديدة المتعلقة بقطاع الطيران المدني.