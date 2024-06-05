-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

وكالة جديدة لمتابعة المشاريع العمومية الكبرى في الجزائر

الشروق أونلاين
  • 304
  • 0
وكالة جديدة لمتابعة المشاريع العمومية الكبرى في الجزائر
ح.م
إحدى الورشات الكبرى لسكك الحديد في الجزائر

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي يوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خصّص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتجهيزات العمومية الكبرى وتنظيمها.

وستكلّف هذه الوكالة الجديدة، بالإشراف على دراسة وإنجاز ومتابعة المشاريع العمومية الكبرى، التي أقرها رئيس الجمهورية. من أجل تعزيز وتطوير البنية التحتية و خلق مناصب الشغل.

وفي إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس المتعلقة بضمان توفير الموارد المائية، استعرضت الحكومة مدى تقدم تنفيذ مختلف المشاريع المتعلقة بالتزويد بالمياه.

لاسيما تلك المدرجة ضمن البرنامج الوطني لإنجاز محطات تحلية مياه البحر، التي تهدف لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان. مع الأخذ في الاعتبار المشاريع السكنية والأقطاب الحضرية الجديدة.

كما تناولت الحكومة بالدراسة، مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق باللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني، واللجان المحلية لأمن المطارات. وهو يأتي في إطار المنظومة القانونية والتنظيمية الجديدة المتعلقة بقطاع الطيران المدني.

مقالات ذات صلة
وزير المالية يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

وزير المالية يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

إنطلاق أول سفينة جزائرية لتفتيش صيد التونة الحمراء في المياه الدولية

إنطلاق أول سفينة جزائرية لتفتيش صيد التونة الحمراء في المياه الدولية

إنطلاق المسابقة الوطنية للتكنولوجيا الفلاحية “آغريتاك شالانج 2024”.

إنطلاق المسابقة الوطنية للتكنولوجيا الفلاحية “آغريتاك شالانج 2024”.

“تويوتا ” و”نيسان” و”سكودا” و”ألفا روميو” و”كيا”… جديد السيارات

“تويوتا ” و”نيسان” و”سكودا” و”ألفا روميو” و”كيا”… جديد السيارات

تطوير السياحة وترقية الدفع الإلكتروني في محادثات بين الوزير الأول ومولى

تطوير السياحة وترقية الدفع الإلكتروني في محادثات بين الوزير الأول ومولى

مفاوضات مع مستثمرين أجانب لإنجاز مشاريع بمليارات الدولارات في الجزائر

مفاوضات مع مستثمرين أجانب لإنجاز مشاريع بمليارات الدولارات في الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد