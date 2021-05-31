وكالة عدل بالجنوب .. المرور للسرعة القصوى في انجاز وتسليم السكنات

المدير العام فيصل زيتوني يلتقي مسؤولي المديرية الجهوية لورقلة

تلقت الوكالة الجهوية لتحسين السكن وتطويره “عدل” بورقلة تعليمات صارمة بضرورة المرور للسرعة القصوى في انجاز وتسليم السكنات بالولايات التابعة لها، ورفع التحفظات التي قد يسجلها المكتتبون على سكناتهم.

وفي السياق أفاد بيان لوكالة عدل تلقت “الشروق” نسخة منه، أنه بتعليمات من وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، عقد المدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل فيصل زيتوني، الإثنين بمقر المديرية الجهوية لوكالة عدل ورقلة اجتماعا تقنيا حول برنامج صيغة البيع بالإيجار بالولايات التابعة لذات المديرية الجهوية، وهي ورقلة والأغواط وتمنراست والوادي وإيليزي وغرداية اضافة للولايات الجديدة.

وحضر الاجتماع كل من المدير العام المساعد المكلف بمتابعة مشاريع صيغة البيع بالإيجار، ومدير متابعة المشاريع بالمديرية الجهوية لوكالة عدل، ومدير المشاريع وكالة عدل بولاية ورقلة والأغواط والوادي وغرداية ، والمدير التجاري بالمديرية الجهوية لوكالة عدل بورقلة .

وتلقى المدير العام عرضا مفصلا عن تقدم مشاريع صيغة البيع بالإيجار بالولايات التابعة للمديرية الجهوية لوكالة عدل ورقلة، خاصة ما يتعلق بالربط بشبكات الكهرباء والغاز والماء والصرف الصحي، وكذا أشغال التهيئة الخارجية بمختلف المواقع التابعة للمديرية الجهوية لوكالة عدل بورقلة.

ودعا المدير العام لوكالة عدل فيصل زيتوني كل من مدير السكن ومدير الهندسة المعمارية والبناء لولايتي ورقلة والوادي من أجل التنسيق بهدف تسريع وتيرة الأشغال في مختلف مواقع صيغة البيع بالإيجار بالولايتين، بغرض تفادي التأخر في الانجاز، وحسب ذات المصادر فإن المسؤول الاول لوكالة عدل يسعى من هذا اللقاء التنسيقي لتسليم سكنات مكتملة غير منقوصة من ماء كهرباء وغاز وصرف صحي وطرقات .

وتلقى مسؤولو وكالة عدل الجهوية بورقلة تعليمات صارمة بضرورة تسريع وتيرة أشغال التهيئة الخارجية خاصة في السكنات الجاهزة في موقع 285 مسكن عدل، وتنصيب شركات مقاولاتية مناولة بتجزئات هذا الموقع، بهدف احترام آجال التسليم، وحثهم على ضرورة التنسيق مع مؤسسة سونلغاز والمديريات التي تشترك في مختلف الأشغال، مع توفير مساحات خضراء وأماكن الراحة بمختلف مواقع صيغة البيع بالإيجار.

وحذر فيصل زيتوني مختلف المسؤولين بالمديرية الجهوية لورقلة والولايات التباعة لها من أي تأخر في عملية تسليم السكنات في الآجال المتفق عليها، وذكرهم بتحمل مسؤولياتهم في حال عدم الالتزام بالتعهدات.

أما بولاية الوادي فقد دعا المدير العام الى ضرورة المتابعة الميدانية والإسراع في الأشغال بموقع 150 مسكن عدل بالوادي من أجل تسليمه في أقرب الآجال، أما بموقع 120 مسكن عدل بالمغير المنتهية به الأشغال أكد زيتوني على ضرورة التنسيق مع مؤسسة الجزائرية للمياه من أجل توصيله بالماء الشروب، والربط بقناة الصرف الصحي والإنارة العمومية والإسراع في أشغال التهيئة بموقع 100/278 بالوادي.

وتلقى مدير مشاريع عدل بولاية الوادي تعليمات صارمة من أجل تدارك التأخر في المشاريع التي يشرف على متابعتها هذا الأخير.

وبولاية المنيعة موقع 50 مسكن فقد تم التايد على ضرورة التنسيق من أجل الإسراع في ربط شبكة الصرف الصحي وأشغال التهيئة الخارجية بموقع 50+150 في بنورة غرداية، وتسريع وتيرة الأشغال الداخلية بموقع 100 مسكن بواد نشو في غرداية.

وألح المدير العام مدراء المشاريع ومدير المشاريع بالمديرية الجهوية لوكالة عدل بورقلة بضرورة التنسيق والمتابعة الميدانية لمختلف المشاريع مع ضرورة الحرص على جودة نوعية السكنات والأشغال وعدم التسامح مع المتأخرين في الأشغال.

من جهة اخرى استمع المدير العام لوكالة عدل لانشغالات ممثلي مكتتبي عدل ولاية ورقلة، واكد لهم وفق البيان أن مهمته الآن هي متابعة سير الأشغال ومعاينتها ميدانيا وايجاد حلول لرفع التحفظات التي تعترض تقدم الأشغال بهدف تسليم عدد أكبر من السكنات في اقرب الآجال، مذكرا بأن دفع الشطر الرابع يعني تسليم السكنات وهذا لن يكون الا بتوفر الكهرباء والغاز والماء، وعبر من جهتهم ممثلو المكتتبين عن ارتياحهم لهذه الزيارة التفقدية.