وكالة “عدل”.. بيان هام لفائدة المكتتبين

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، أنه تم تعليق عملية حجز المواعيد عبر المنصة الرقمية الخاصة بذلك مؤقتا، وهذا بغرض القيام بعملية التحديث والصيانه اللازمة.

وأفادت الوكالة في بيان لها، الخميس، أن عملية الاستقبال تبقى مستمرة بصفة عادية بالنسبة للمكتتبين الذين سبق لهم حجز موعد.

وطمأنت الوكالة كل المكتتبين أن عملية الاستقبال مستمرة بصفة عادية على مستوى جميع مصالحها التجارية بالمديريات الجهوية طيلة أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى منتصف النهار، ومن الواحدة والنصف إلى الرابعة مساء.

وأضاف البيان “ستقوم الوكالة بإعلام كل مكتتبيها بعودة خدمة حجز المواعيد عبر المنصة الرقمية فور الانتهاء من عملية الصيانة والتحديث في أقرب الآجال.”