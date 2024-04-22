وكالة “عدل” تصدر بيانا هاما

قالت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، إن قنوات التواصل مع المواطنين والمكتتبين، لا تزال متواصلة ومستمرة.

ووفق بيانا صادر عن الوكالة، أكدت من خلاله أن عمليات التواصل مع المواطنين تتم عبر “المنصة الرقمية المتعلقة بتحديد المواعيد للتكفل بانشغالات المكتتبين ومعالجتها بطريقة آنية”، أو “الاتصال عبر الرقم الأخضر 3040″، حيث يتم “توجيه” المكتتبين “والاجابة على استفساراتهم، خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس، بدء من الساعة 08:00 صباحا إلى غاية 16:30 مساءً”.

“وتشير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره – عدل”، وفق ذات المصدر، “أنه باستعمال هاتين الأخيرتين تم التكفل بعدة انشغالات سواءً منها الإدارية المتعلقة بعملية الاكتتاب أو تلك تطرأ على مستوى الأحياء السكنية، كما تم الإجابة على عدة اسئلة تم طرحها بخصوص إجراءات الاكتتاب لصيغة البيع بالإيجار”.