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الجزائر

وكالة “عدل” تطلق عملية كبرى لفائدة المواطنين

الشروق أونلاين
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وكالة “عدل” تطلق عملية كبرى لفائدة المواطنين

أشرف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، اليوم الثلاثاء، من ولاية قسنطينة، على إنطلاق العملية الكبرى لترميم وتزيين عمارات أحياء “عدل” عبر مختلف ربوع الوطن، وفق ما جاء في بيان للوكالة. 

ووفق ما جاء في ذات المصدر فان العملية التي انطلقت من حي 400 مسكن جيكو في ولاية قسنطينة، تتضمن تجديد واجهات العمارات واصلاح الأسطح وتركيب الهوائيات المقعرة الجماعية، وتنظيف المحيط، وإصلاح خزنات المياه.

وشدد المدير العام لوكالة “عدل” على ضرورة الوقوف اليومي والحرص الشديد من أجل استكمال العملية عبر الأحياء المعنية في آجالها المحددة، كما أكد للمؤسسات المشرفة على هذه الأشغال بضرورة السرعة في الإنجاز، والحفاظ على جودة ونوعية الأشغال.

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