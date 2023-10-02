وكالة “عدل” تعرض مزايدة بالتعهدات لشراء محلات خدماتية

موجّهة للقطاع الصحي في إطار برنامج البيع بالإيجار

أبلغت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، كافة المواطنين المهتمين بشراء محلات خدماتية موجّهة للقطاع الصحي، والمنجّزة في إطار برنامج البيع بالإيجار لولاية الجزائر، بأنها تعرض بالمزايدة وبالتعهدات المختومة نحو 08 محلات، ذات الاستعمال الخدماتي متواجدة بكل من حي 1500 مسكن “عدل” في عين المالحة “1” و”2″ بالعاصمة و3 محلات بحي 600 مسكن “عدل” بموقع درموش في بلدية برج البحري، و4 أخرى متواجدة بحي 473 مسكن فايزي بذات البلدية شرق العاصمة.

وأكدت الوكالة في بيان لها اطلعت عليه “الشروق”، أنه بإمكان المواطنين الراغبين في المشاركة في البيع بالمزايدة الإطلاع على مضمون الإعلان الصادر في الفاتح أكتوبر الجاري، وبإمكان أي شخص طبيعي أو معنوي راغب في المشاركة في هذه المزايدة التوجّه إلى المديرية الجهوية للجزائر العاصمة شرق المتواجدة بحي 416 مسكن بعين النعجة في جسر قسنطينة، لسحب دفتر الشروط، كما حدّد آخر أجل لسحبه بـ15 يوما ابتداء من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان، أما عن آخر أجل لإيداع العروض فحدّد باليوم 15 من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان من الساعة 08.00 صباحا إلى غاية الساعة 12:00 بنفس العنوان المذكور أعلاه.

وبخصوص فتح الأظرفة، تؤكد الوكالة في إعلانها بأنه سيكون في جلسة علنية في نفس المديرية المذكور عنوانها أعلاه، وذلك في اليوم الموافق للتاريخ النهائي لإيداع العروض على الساعة الواحدة زوالا.