وكالة عدل تعلن عن بيع فيلات بصيغة الترقوي الحر

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره “عدل”، يوم أمس الخميس، 4 أفريل، عن بيع فيلات بصيغة الترقوي الحر بولاية قسنطينة.

وكالة عدل أفادت أن عملية البيع ستتم يوم 15 أفريل 2024 على الساعة 10 صباحا، ودعت المواطنين الجزائريين داخل الوطن وخارجه الراغبين في إقتنائها، للدخول إلى الموقع الإلكتروني للوكالة ثم الولوج إلى خانة “سكنات الترقوي الحر” للتسجيل.

الوكالة أضافت في بيانها انه سيتم في البداية “بيع 24/40 فيلا ترقوية حرة + حديقة المتواجدة بـUV19 بالمدينة الجديدة علي منجلي بولاية قسنطينة.”