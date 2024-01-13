وكالة عدل تعلن عن بيع محلات تجارية وخدماتية بالتراضي

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” عن بيع محلات تجارية وخدماتية بالتراضي على مستوى العديد من المواقع السكنية المنجزة ضمن برنامج البيع بالإيجار، حسب ما أعلنت عنه الوكالة في بيان.

الوكالة دعت الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين من حاملي الجنسية الجزائرية الراغبين في إقتناء محل تجاري أو خدماتي عن طريق التراضي الولوج إلى الموقع الإلكتروني الذي خصصته الوكالة من أجل التسجيل.

كما دعت بعد ذلك كل مسجل التقرب إلى المديريات الجهوية أو المديريات الولائية الوكالة، في أجل لا يتحدى 48 ساعة من تاريخ التسجيل من يوم الأحد إلى الخميس، وإلا فسيتم إلغاء التسجيل تلقائيا.