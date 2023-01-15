وكالة عدل تعلن عن مهلة للمتأخرين في تسلُم مفاتيح السكنات

منحت وكالة عدل مكتتبيها الذين تأخروا في إتمام إجراءات تسلم مفاتيح سكناتهم، مهلة أقصاها 15 يوما، قصد استكمال الاجراءات المتعلقة بهذه العملية.

وجاء في بيان نشرته الوكالة، الأحد عبر موقعها الإلكتروني “تعلم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره مكتتبي صيغة البيع بالإيجار 2013، الذين تأخروا في إتمام إجراءات تسلم مفاتيح سكناتهم أنها تمنحهم مدة أقصاها 15 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذ البيان لأجل استكمال الاجراءات لتسلم مفاتيح شققهم”.

و في ذات الإطار، أكدت الوكالة أنه في “حال عدم الإلتزام والتقدم لاستكمال الإجراءات وتسلم المفاتيح، تحتفظ الوكالة بالحق في إلغاء ومراجعة مقرر التخصيص لكل مكتتب مخالف لهذا الإجراء مع إعادة توجهيه إلى أحد أواخر المواقع المنجزة”.