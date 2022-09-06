وكالة عدل تكشف عن تاريخ تسليم شهادات التخصيص للدفعة 6 من المكتتبين

كشفت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” عن تاريخ تسليم شهادات التخصيص للدفعة 6 من المكتتبين.

وأكد المدير العام لوكالة عدل فيصل زيتوني أن عملية صب شهادات التخصيص للسكنات التي بلغت فيها نسبة الأشغال ستكون شهر نوفمبر المقبل، وذلك بعد استماعه لإنشغالات ممثلي هذه الدفعة والمتعلقة بالتخصيص وتقدم الأشغال بمختلف المشاريع الموجهين لها

وأوضح أن الوكالة تسعى إلى صب أكبر قدر ممكن من شهادات التخصيص خلال هذا الشهر، وأن هذه العملية تلزم الوكالة على المتابعة الدورية والميدانية للأشغال من أجل تحقيق الأهداف المرجوة سواء مع الوزارة الوصية أو مع المكتتبين.

كما أكد أنه سيشرع في زيارات ميدانية لمشاريع صيغة البيع بالإيجار من أجل تذليل العراقيل التي قد تعترض تقدم الأشغال.

وإلتقى، الإثنين، فيصل زيتوني مع ممثلي مكتتبي عدل الدفعة 06، وهذا في إطار اللقاءات الدورية مع ممثلي مكتتبي صيغة البيع بالإيجار وتنفيذا لتعلمات وزير السكن والعمران والمدينة السيد محمد طارق بلعريبي الرامية إلى فتح قنوات التواصل والتكفل بإنشغالات المكتتبين.

وثمن ممثلي المكتتبين جهود الوكالة، مؤكدين أن التنسيق و الزيارات الميدانية التي قام بها المدير العام للوكالة ووزير السكن ساهمت بشكل كبير في تقدم الأشغال وأعطت وطمأنت المكتتبين بعد أن تجسدت على أرض الواقع.