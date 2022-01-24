وكالة عدل: توقيف استقبال المكتتبين ومتابعة الملفات بسب كورونا

أعلنت وكالة عدل، الإثنين، عن توقيف عملية استقبال المكتتبين ومتابعة ملفاتهم لمدة أسبوع بجميع مديرياتها وهذا بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الوكالة في بيان لها أن توقيف العملية المتعلقة بتحديد مواعيد الإستقبال و متابعة ملفاتهم سيكون لمدة أسبوع بجميع المديريات الجهوية ذلك إبتداءا من اليوم الإثنين 24 جانفي 2022 إلى غاية يوم الثلاثاء 01 فيفري 2022.

وأشارت الوكالة أيضا إلى أن عملية تحديد المواعيد توقفت بسبب تزايد تسجيل عدد من الإصابات بفيروس كورونا وسط الموظفين والعمال.