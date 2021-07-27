وكالة عدل: حملة لتلقيح إطارات وعمال الوكالة ضد فيروس كورونا

نظمت، الثلاثاء، الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، حملة تلقيح ضد انتشار فيروس كوفيد 19، لفائدة إطارات وعمال ومنتسبي الوكالة.

وجاء في بيان لوكالة عدل “ستتم عملية التلقيح التي يشرف عليها السيد المدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره فيصل زيتوني بمقر المديرية العامة” .

وستوسع عمليه التلقيح في مرحلة ثانية لتشمل مصالح الوكالة على مستوى الاحياء بالولايات التالية الجزائر العاصمة حي بابا حسن و الدويرة و المدينة الجديدة سيدي عبد الله وحي 5000 مسكن عدل بالرغاية ، وهران ، سطيف، البليدة المدينة الجديدة بوينان ، عنابة ، قسنطينة .

وإلى غاية تعميم التلقيح ضد فيروس كورونا تدعو الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل الجميع إلى أخذ الحيطة و الحذر وإحترام التدابير الوقائية .