وكالة عدل: عملية توزيع كبرى للمساكن قريبا

ترأس فيصل زيتوني المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، السبت، إجتماعا تنسيقيا بمقر المديرية العامة، خصص هذا الإجتماع للتحضير لعملية التوزيع الكبرى المرتقبة.

وحضر الاجتماع حسب بيان للوكالة المدير العام المساعد المكلف بالإدارة و المالية ، المدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع ، المدير العام المساعد للتسيير العقاري ، المدير العام المساعد المكلف بالإكتتاب والتسويق المدير العام لفرع التسيير العقاري ،المدير المركزي المكلف بتفيذ العمليات ومتابعة المشاريع ، مديرة الإعلام و الإحصاء، المدير التجاري ، مدير تسيير العقود ، مدير حظيرة الصيانة العقارية .

كما خصص هذا الإجتماع للتحضير لعملية التوزيع الكبرى المرتقبة، والوقوف على مختلف الإجراءات التقنية والإدارية المتعلقة بتسليم السكنات ، وبعد سماعه العام لعرض مفصل عن كل مديرية .

وفيما تعلق بالإجراءات الإدارية ألحّ المدير العام على ضرورة تسهيلها، خاصة منها المتعلقة بتسوية العقود النهائية لسكنات صيغة البيع بالإيجار بمختلف ولايات الوطن، داعيا إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المتداخلة في هذا الملف ملزما مدير تسيير العقود بالوقوف والمتابعة اليومية للعقود وفي حال تسجيل عراقيل يجب تبليغها مباشرة للمدير العام مرفوقة بتقرير مفصل عن كل حالة.

من جانب آخر كلف زيتوني ، المدير العام المكلف بمتابعة المشاريع و مدير التسيير العقاري بإعداد محاضر تسليم واستلام السكنات الجاهزة و مختلف المرافق – المصاعد خزانات المياه …- مع رفع جميع التحفظات التي يسجلها المكتتبين مباشرة بعد معاينتهم لمواقعهم و لسكناتهم .

من جهة أخرى كلف المدير العام ، مدير فرع التسيير العقاري بضرورة تنصيب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المختصة في التنظيف والصيانة والمراقبة بالأحياء السكنية لصيغة البيع بالإيجار المرتقب تسليمها حيث ستساهم المؤسسات المستفيد من الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية في خلق مناصب شغل جديدة للشباب وهذا ضمن مقاربة اقتصادية تبنتها الوزارة الوصية لخلق مناصب شغل جديدة ومرافقة المؤسسات الناشئة.