وكالة عدل: هذا تاريخ إستئناف العودة إلى إستقبال المكتتبين ومتابعة الملفات  

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، عن إستئناف العمل المتعلق بتحديد مواعيد الإستقبال ومتابعة الملفات بجميع المدريات الجهوية التابعة للوكالة تدريجيا إبتداءا من يوم الأحد 6 فيفري.

وجاء في بيان للوكالة “تشير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، أن عملية تحديد المواعيد توقفت بسبب تزايد تسجيل عدد من الإصابات بفيروس كورونا وسط موظفيها و عمالها ليتم تمديدها إلى غاية يوم الأحد المقبل بسبب تسجيل إصابات جديدة وسط الموظفين و العمال ، فيما تضع الوكالة الرقم الأخضر 3040 تحت التصرف للاستفسار و الإجابة عن الإنشغالات”.

كما دعت الوكالة الجميع إلى توخي الحيطة و الحذر واحترام الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ومواصلة حملة التلقيح ضد هذا الوباء باعتباره الخيار الأفضل لكسر سلسلة العدوى.

وكالة عدل: توقيف استقبال المكتتبين ومتابعة الملفات بسب كورونا

أعلنت وكالة عدل، الإثنين، عن توقيف عملية استقبال المكتتبين ومتابعة ملفاتهم لمدة أسبوع بجميع مديرياتها وهذا بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الوكالة في بيان لها أن توقيف العملية المتعلقة بتحديد مواعيد الإستقبال و متابعة ملفاتهم سيكون لمدة أسبوع بجميع المديريات الجهوية ذلك إبتداءا من اليوم الإثنين 24 جانفي 2022 إلى غاية يوم الثلاثاء 01 فيفري 2022.

وأشارت الوكالة أيضا إلى أن عملية تحديد المواعيد توقفت بسبب تزايد تسجيل عدد من الإصابات بفيروس كورونا وسط الموظفين والعمال.