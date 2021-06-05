وكالة عدل: 9 تعليمات لتسريع وتيرة الأشغال بالنسبة للسكنات المرتقب تسليمها

وجه المدير العام المكلف بتسيير وكالة عدل، فيصل زيتوني، السبت، مجموعة من التعليمات لمصالحه بغية تسريع وتيرة الأشغال بالنسبة للسكنات المرتقب تسليمها.

وأفاد بيان لوكالة عدل أن مديرها العام عقد اجتماع تقييمي جرى بحضور مجموعة من الإطارات والمسؤولين من أجل تقييم تقدم سير الأشغال بمختلف مشاريع صيغة البيع بالإيجار.

وحسب المصدر ذاته فقد أصدر المسؤول الأول عن الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره مجموعة من التعليمات جاءت كالتالي:

1- إلزام مختلف مؤسسات الإنجاز لتسريع وتيرة الأشغال خاصة بالسكنات المرتقب تسليمها.

2- إرسال لجان تفتيش ومراقبة بمختلف مشاريع صيغة البيع بالإيجار على المستوى المحلي من طرف المديريات الجهوية.

3- إعداد تقارير أسبوعية عن تقدم الأشغال بكل مشروع وترسل مباشرة الى المديرية العامة.

4- مراقبة جودة نوعية السكنات الجاهزة ويكون ذلك بإشراك ممثلي المكتتبين و اعداد محضر يؤكد ذلك.

5- الإلتزام بالتعليمات التي تقدمها الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء بمختلف مشاريع صيغة البيع بالإيجار.

6- رفع التحفظات التي قد يسجلها ممثلي المكتتبين خلال معاينتهم للسكنات و المواقع.

7-تكثيف الزيارات الميدانية من أجل متابعة مشاريع عدل بالولايات الجنوبية الغربية.

8- إعداد محاضر تسليم و إستلام تتم بين مؤسسات الإنجاز ووكالة عدل وفرع التسيير العقاري تؤكد جودة السكنات، توفر الماء الكهرباء الغاز و الصرف الصحي والمصاعد الكهربائية والإنارة العمومية.

9- ضرورة التنيسق بين مختلف الجهات – مؤسسة الإنجاز مصالح مديرية التعمير و الهندسة المعمارية سونلغاز مصالح المدن الجديدة والجزائرية للمياه.