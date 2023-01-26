وكالة فيتش: تباطؤ كبير للتضخم في الجزائر سنة 2023.. مع استمرار ارتفاع الدينار

سيعرف معدل التضخم في الجزائر تباطؤًا كبيرا في عام 2023، مع استمرار ارتفاع سعر الدينار، حسب ما ذكره موقع متخصّص في أبحاث الأسواق الاقتصادية.

وجاء في تقرير لموقع “FitchSolutions” أن بنك الجزائر سيختار دعم الدينار للسيطرة على التضخم في 2023. ونتيجة لذلك، سيتباطأ التضخم من 9.7 بالمئة في 2022، إلى 3.8 بالمئة في السنة الجارية.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد ذكر في تصريح سابق، أن ارتفاع قيمة الدينار، ستكون بين الإجراءات التي سيتمّ اتباعها لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال الرئيس تبون في هذا السياق:”الزيادات في الأجور، ورفع قيمة الدينار، ومحاربة المضاربة، هي التزامات بالنسبة لنا”. مضيفا:” إذا تمّ رفع قيمة الدينار بنسبة 30 بالمائة، ستتعزز القدرة الشرائية للمواطن”.

ويعرف سعر صرف الدينار الجزائري أمام الدولار الأمريكي، ارتفاعا منذ منتصف سنة 2022. حيث يتراوح الدولار الواحد في التعاملات الرسمية، ما بين 140 و135 دينار.

وانخفض سعر الدولار في الجزائر من 147.35 دينار جزائري يوم 15 جويلية 2022، إلى 135.66 دينار في 26 جانفي 2023. وسجّل سعر الدولار في الأشهر الـ6 الماضية، تحسّنا لفائدة العملة الجزائرية بنسبة 7.74 بالمئة.