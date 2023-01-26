-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

وكالة فيتش: تباطؤ كبير للتضخم في الجزائر سنة 2023.. مع استمرار ارتفاع الدينار

الشروق أونلاين
  • 11405
  • 0
وكالة فيتش: تباطؤ كبير للتضخم في الجزائر سنة 2023.. مع استمرار ارتفاع الدينار
أرشيف
تباطؤ حادّ للتضخّم وارتفاع قيمة الدينار

سيعرف معدل التضخم في الجزائر تباطؤًا كبيرا في عام 2023، مع استمرار ارتفاع سعر الدينار، حسب ما ذكره موقع متخصّص في أبحاث الأسواق الاقتصادية.

وجاء في تقرير لموقع “FitchSolutions” أن بنك الجزائر سيختار دعم الدينار للسيطرة على التضخم في 2023. ونتيجة لذلك، سيتباطأ التضخم من 9.7 بالمئة في 2022، إلى 3.8 بالمئة في السنة الجارية.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد ذكر في تصريح سابق، أن ارتفاع قيمة الدينار، ستكون بين الإجراءات التي سيتمّ اتباعها لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال الرئيس تبون في هذا السياق:”الزيادات في الأجور، ورفع قيمة الدينار، ومحاربة المضاربة، هي التزامات بالنسبة لنا”. مضيفا:” إذا تمّ رفع قيمة الدينار بنسبة 30 بالمائة، ستتعزز القدرة الشرائية للمواطن”.

ويعرف سعر صرف الدينار الجزائري أمام الدولار الأمريكي، ارتفاعا منذ منتصف سنة 2022. حيث يتراوح الدولار الواحد في التعاملات الرسمية، ما بين 140 و135 دينار.

وانخفض سعر الدولار في الجزائر من 147.35 دينار جزائري يوم 15 جويلية 2022، إلى 135.66 دينار في 26 جانفي 2023. وسجّل سعر الدولار في الأشهر الـ6 الماضية، تحسّنا لفائدة العملة الجزائرية بنسبة 7.74 بالمئة.

مقالات ذات صلة
صندوق بقيمة 80 مليون دولار لتمويل الشركات الناشئة في الجزائر

صندوق بقيمة 80 مليون دولار لتمويل الشركات الناشئة في الجزائر

في 20 نقطة.. هذه أهم مميزات سيارة فيات الكهربائية

في 20 نقطة.. هذه أهم مميزات سيارة فيات الكهربائية

7 إجراءات لاستقطاب “أموال الظّل” على طاولة النوّاب

7 إجراءات لاستقطاب “أموال الظّل” على طاولة النوّاب

.. 10 شروط للاكتفاء الغذائي

.. 10 شروط للاكتفاء الغذائي

حاسي الرمل: رفع إنتاج الغاز إلى 15 مليون متر مكعب يوميا نهاية 2023

حاسي الرمل: رفع إنتاج الغاز إلى 15 مليون متر مكعب يوميا نهاية 2023

وفاة إمام وزوجته اختناقا بالغاز يخلف موجة حزن بتلمسان

وفاة إمام وزوجته اختناقا بالغاز يخلف موجة حزن بتلمسان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد