وكالة ناسا تنجح في جمع أول عينة من صخور المريخ

سيتم تحليلها على كوكب الأرض

نجحت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” في جمع أول عينة من صخور المريخ، والتي ستخضع لتحاليل على كوكب الأرض.

وقالت ناسا عبر موقعها الرسمي إن مركبة “بيرسيفيرانس” تمكنت من جمع عينة أكثر سمكا بقليل من قلم رصاص من قاع بحيرة قديمة على سطح المريخ ثم وضعتها في أنبوب للعينات من التيتانوم وأحكمت إغلاقه.

وأثنى رئيس ناسا ورائد الفضاء السابق، بيل نيلسون على الأمر بالقول: “لدى ناسا تاريخ في تحديد الأهداف الطموحة ثم تحقيقها، مما يعكس التزام أمتنا بالاكتشاف والابتكار”.

وأضاف: “هذا إنجاز بالغ الأهمية ولا أطيق الانتظار لرؤية الاكتشافات المذهلة التي أنتجتها المثابرة وفريقنا”.

من جانبه قال توماس زوربوشن، المدير المشارك للعلوم في مقر ناسا في واشنطن: “بالنسبة لجميع علوم ناسا، هذه حقًا لحظة تاريخية”.

يذكر أن ناسا تعتزم جمع حوالي 43 عينة معدنية على مدى الشهور القليلة المقبلة من قاع حفرة جيزيرو وهي حوض واسع يعتقد العلماء أن المياه كانت تنساب فيه وأن الميكروبات ربما عاشت هناك قبل مليارات السنين.

وبحسب موقع ناسا فإن جمع العينات المعدنية جزء أساسي من مشروع بيرسيفيرانس الذي تبلغ تكلفته 2.7 مليار دولار.

وكان المسبار وصل إلى فوهة “جيزيرو” على سطح المريخ في فيفري الماضي، بحثا عن صخور قد تحتوي أدلة على وجود حياة سابقة على سطح المريخ.

ومطلع أوت الماضي تفتت الصخور الناعمة بشكل غير متوقع، خلال أول محاولة لأخذ العينة بواسطة “برسيفيرانس” الذي يحتوي على أكثر من 40 أنبوبا للعينات.