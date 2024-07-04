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اقتصاد

وكالة “ناسدا”.. إطلاق عملية تمويل المشاريع المصغرة عبر المنصة الرقمية

الشروق أونلاين
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وكالة “ناسدا”.. إطلاق عملية تمويل المشاريع المصغرة عبر المنصة الرقمية

أطلقت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية،”ناسدا”، عملية تمويل المشاريع المصغرة عبر منصتها الرقمية.

 وأوضحت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، أن عملية التمويل تخص أصحاب المشاريع المصغرة الذين تم مرافقتهم وتكوينهم على مستوى مراكز تطوير المقاولاتية البالغ عددها 102 مركز موزعة عبر التراب الوطني.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم إطلاق مراكز تطوير المقاولاتية على مستوى معاهد التكوين المهني في الأسابيع القادمة.

ودعت الوكالة، ضمن فعاليات يوم إعلامي نظم الخميس لهذا الغرض، جميع الطلبة حاملي المشاريع الذين كانوا قد استفادوا من التكوين للتسجيل عبر المنصة الرقمية https://www.nesda.dz/

وقد بلغ عدد الطلبة المكونين من حاملي المشاريع 1777 طالب حامل مشروع مكون، على مستوى مراكز تطوير المقاولاتية وهي المراكز التي تم إنشاؤها على مستوى كافة جامعات الوطن.

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