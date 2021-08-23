وكالة وطنية لتوزيع العقار الصناعي.. وتسهيلات بالجملة للاستثمار

وزير الصناعة يلتقي بالمديرين الولائيين ويعلن:

عقد وزير الصناعة، أحمد زغدار، الإثنين، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، سلسلة من اللقاءات مع المديرين الولائيين للصناعة لترتيب أولويات المديريات الولائية في الفترة المقبلة لإعطاء دفعة ونفس جديد للاستثمار وتحسين أدائهم على المستوى المحلي، وأعلن استحداث وكالة وطنية للعقار، تتمتع بصلاحية منح وتوزيع العقار على المستوى الوطني.

وقال زغدار خلال الاجتماع أن الحكومة تولي أهمية للتنمية المحلية وخاصة مناطق الظل، معتبرا أن المديريات الولائية بالنسبة لقطاع الصناعة همزة وصل بين الإدارة المركزية والمتعاملين الاقتصاديين لنقل انشغالاتهم والمساهمة في تطوير وتنمية مختلف مناطق الوطن بما تتطلبه كل منطقة حسب إمكاناتها وظروفها الطبيعية والاجتماعية.

وأكد الوزير على أن العمل الجماعي على المستوى المحلي في نطاق تكامل يعد لبنة أساسية لتقديم خدمات عند مستوى تطلعات زبائن المرفق العام، ويعد المديرون الولائيون لقطاع الصناعة من المحركين لذلك، كاشفا عن نظرة جديدة لآليات العمل تضمن انسيابية وشفافية أكبر في دراسة الملفات المتعلقة بالاستثمار والحصول على العقار الصناعي، وكشف في السياق “نعمل على تحضير مشروع إنشاء وكالة وطنية للعقار الصناعي ستكون لها كامل الصلاحيات في توزيع العقار الصناعي وتهيئة وتسيير المناطق الصناعية”.