وكالة MIGA لتمويل مشاريع الطاقة في الجزائر

استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الثلاثاء وفدا من البنك الدولي، يرأسه جنيد كامل أحمد نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار متعدد الأطراف (MIGA).

وحسب بيان للوزارة، فقد ناقش الطرفان “إمكانيات التعاون بين الجزائر والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، لا سيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات، والمساعدات الفنية، والتمويل الخارجي للمشاريع الهيكلية في قطاع الطاقة والمناجم”.

وقد عرض الوزير عرقاب بالمناسبة “الخطوط الرئيسية لبرنامج تطوير القطاع، والأطر التنظيمية الجديدة التي تحكم أنشطة المحروقات والمناجم في الجزائر”.

كما أكد الوزير تعزيز الطاقات الجديدة والمتجددة، خاصة في مجال تطوير الهيدروجين، وإدخاله في مزيج الطاقة والهندسة، وبناء المنشآت الكهربائية.