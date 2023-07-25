وكلاء اللاعبين يخسرون نزاعهم ضد “الفيفا”

المحكمة الرياضية أيدت قرار الهيئة الدولية

خسر وكلاء اللاعبين طعنًا لمحاولة إيقاف تطبيق اللوائح الجديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” والمتعلقة بتحديد سقف العمولات الخاصة بانتقالات اللاعبين، وإجراء اختبارات للحصول على رخصة، بعد تأييد محكمة التحكيم الرياضية “التاس” قرار اتحاد اللعبة.

وتقدم اتحاد وكلاء كرة القدم المحترفين، الذي يتخذ من زوريخ مقرًا له، بطعنٍ أمام المحكمة الرياضية في سويسرا بعدما تقدم الفيفا بنظام جديد لتحديد سقف للعمولات في جانفي الماضي. ومن المقرر بدء تطبيق اللوائح الجديدة في الفاتح أكتوبر المقبل. وقالت المحكمة الرياضية إن ادعاءات اتحاد الوكلاء بأن اللوائح الجديدة تخالف قوانين الاتحاد الأوروبي والمسابقات “تم رفضها بالكامل”. وأكد اتحاد الوكلاء “إحباطه الشديد” حيال هذا القرار.

وأضاف اتحاد الوكلاء: “سيدرس اتحاد الوكلاء المحترفين القرار بعناية قبل تحديد الخطوات المقبلة، وسنستمر في دعم كل القضايا ضد هذه اللوائح، خاصةً تلك المتعلقة بتحديد سقف للعمولة”.

ويريد الفيفا أن يحصل الوكلاء على عمولة ثلاثة بالمئة كحد أقصى في أي صفقةٍ تزيد قيمتها على 200 ألف دولار، وخمسة بالمئة في أي صفقة تقل عن 200 ألف دولار مع تحديد سقف 10 بالمئة عندما يعمل الوكيل ممثلًا للنادي البائع.

وتتطلب اللوائح أيضًا من الوكلاء امتلاك رخصة (اعتماد)، والنجاح في اختبار جديد بحلول الفاتح من شهر أكتوبر المقبل، وتعرّض الوكلاء لاختبار في أفريل الماضي ونجح 52 بالمئة فقط من أصل 3800 متقدم.

وقال الفيفا في بيان: “يرحب الاتحاد الدولي بقرار المحكمة الرياضية (التاس).. الذي يؤكد تمامًا شرعية وصلاحية وصحة لوائح الفيفا الخاصة بوكلاء كرة القدم”. وأضاف: “هذا يؤكد موقف الفيفا بخصوص أن لوائح الوكلاء هي إجراء تنظيمي ومناسب ويساعد في حل المشاكل المنهجية في نظام انتقالات اللاعبين”.