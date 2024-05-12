وكيل أحمد قندوسي يدرس رحيله عن الدوري المصري

يسعى من أجل جلب عروض أوروبية جيدة له

بدأ وكيل الدولي الجزائري أحمد قندوسي لاعب النادي الأهلي، والمعار لصفوف فريق سيراميكا كليوباترا، في تجهيز عدة عروض أوروبية من أجل الرحيل عن الدوري المصري خلال الميركاتو الصيفي المقبل، خصوصًا بعد علمه بنية مسئولي النادي الأحمر في عدم إعادته، والموافقة على بيعه.

ووفقا لمصدر لـ أهلي أونلاين، فأن وكيل قندوسي سوف يعقد جلسة مع خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، وأمير توفيق مدير التعاقدات بعد نهاية دوري أبطال إفريقيا من أجل حسم مصيره نهائيًا.

ويميل أحمد قندوسي إلى الرحيل عن الدوري المصري، حال عدم عودته إلى النادي الأهلي في الموسم المقبل، ولذلك بدأ وكيل أعماله يسعى بكل قوة من أجل جلب عروض أوروبية جيدة، تمهيدًا لرحيله عن القلعة الحمراء بصفة رسمية.

ويرغب مسئؤولي النادي الأهلي في الحصول على مقابل مالي جيد، وتعويض المليون دولار التي دفعها النادي لشراء قندوسي من وفاق سطيف.

وتألق قندوسي مع سيراميكا كليوباترا، لكن يبدو أن اللاعب خارج مخططات مارسيل كولر، الذي يريد ضم مدافع أجنبي وأيضا مهاجم قوي من خارج مصر، ولذلك تتضاءل فرص اللاعب الجزائري في العودة لصفوف النادي الأهلي.