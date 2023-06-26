وكيل أعمال أشرف حكيمي يفتح النار على والدة مبابي

فتح وكيل أعمال المغربي أشرف حكيمي النار على والدة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، بعد تأسيسها وكالة استشارات لإدارة شؤون اللاعبين.

وبحسب تقرير نشرته “ديلي ميل” عبر موقعها الإلكتروني، فإن أليخاندرو كامانو، وكيل أعمال أشرف حكيمي، طاب من والدة مبابي، فايزة العماري، الابتعاد عن الدولي المغربي.

وقال كامانو أنه فوجئ بالشائعات التي تربط أشرف بوكيل آخر، وبدد المزاعم قائلا: “لا توجد فرصة لمغادرة حكيمي”.

🚨 أليخاندرو كامانو (وكيل أعمال أشرف حكيمي) :

” فايزة العماري ليست وكيلة أعمال كيليان مبابي هي والدته فقط ، أحترمها وأريد أن أقدم التهاني لها على ابنها كأفضل لاعب بالعالم بمركزه ، لكنني أطلب منها احترام المهنة لجميع الأشخاص الذين عملوا سنوات عدة بهذه المهنة . ” pic.twitter.com/OH1vFhZ4VY — Copa (@Copa_Lal) June 24, 2023

وأضاف “حكيمي جزء أصيل من شركتنا، ومؤمن تمامًا بمشروعنا لسنوات عديدة، ونقدر ونحترم علاقته القوية بمبابي”.

وتابع “كونك والدة لاعب لا يكفي، وما يبدو لي أنها لا تحترم المهنة، هناك وكلاء رائعون يهتمون بإدارة هذا العمل الصعب، لكن هناك من يفتقد الخبرة في توجيه اللاعبين للقرار الصحيح”.

كما قال وكيل أعمال حكيمي: “فايزة العماري مجرد شركة ليس لديها أصول سوى مبابي، وأهميتها في السوق لا شيء، ولا تمتلك الخبرة، ولم تبرم أي صفقة أو تقتحم السوق، ولا أتصور أن يتعاون معها حكيمي”.