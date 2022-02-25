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رياضة
إدارة النادي الإيطالي تصر على حسم مستقبله

وكيل أعمال بن ناصر يصل ميلان لترسيم العقد الجديد

توفيق عمارة
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وكيل أعمال بن ناصر يصل ميلان لترسيم العقد الجديد

يُتوقع أن يصل، موسى سيسوكو، وكيل أعمال الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، نجم نادي ميلان الإيطالي، إلى مدينة ميلانو بداية الأسبوع المقبل من أجل ترسيم إجراءات تمديد عقد بن ناصر مع النادي اللومباردي إلى عام 2026، بعد أن قطع الطرفان أشواطا متقدمة في المفاوضات منذ عدة أشهر، ويرتبط نجم “الخضر” بميلان حاليا بعقد يمتد إلى غاية صيف 2026، وبراتب سنوي لا يتجاوز 1.5 مليون يورو، بعد أن كان انضم إلى النادي صيف عام 2019 قادما من نادي أمبولي الإيطالي في صفقة قدرت بـ16 مليون يورو، لكن مفاوضات التمديد بينه وبين المدير الرياضي، باولو مالديني، سمحت له بمضاعفة راتبه السنوي.

وقال الصحفي الإيطالي، نيكولا تشيرا، المختص في أخبار الانتقالات والتحويلات، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” بخصوص موضوع بن ناصر: “من المتوقع أن يصل وكيل أعمال إسماعيل بن ناصر (موسى سيسوكو) إلى ميلان الأسبوع المقبل من أجل ترسيم تمديد عقده إلى عام 2026 مقابل راتب سنوي يقدر بـ3.2 ملايين يورو”، وكانت العديد من وسائل الإعلام الإيطالية كشفت في وقت سابق عن توصل ميلان وبن ناصر إلى اتفاق فعلي ينتظر الترسيم فقط، خاصة في ظل تأكد إدارة النادي اللومباردي من رحيل الإيفواري، فرانك كيسييه، مع نهاية الموسم الجاري لانتهاء عقده مع الفريق، ولرغبتها في عدم تضييع نجم آخر بمستوى لاعب الوسط الجزائري.

وتوقعت نفس المصادر أن تتجاوز القيمة المالية السنوية، التي سيحصل عليها بن ناصر وفق العقد الجديد، أربعة ملايين يورو، باحتساب الحوافز والمكافآت الأخرى المقترحة عليه، والمرتبطة أساسا بالنتائج التي يسجلها نادي ميلان، الذي يملك مشروعا رياضيا طموحا يعيده إلى منصات التتويجات والألقاب، وخاض بن ناصر 94 مباراة مع نادي ميلان منذ انضمامه إليه صيف 2019، سجل خلالها هدفين وصنع 7 أهداف أخرى، ويصنفه مراقبون كواحد من أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الإيطالي.

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