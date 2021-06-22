وكيل أعمال وراء مشاكل نابولي وغولام

صحيفة إيطالية تعترف بتوريطه للنادي الإيطالي

اعترف الصحفي الإيطالي، أنطونيو كوربو، في يومية “لا ريبوبليكا”، بأن وكيل أعمال الدولي البرتغالي، كريتسيانو رونالدو، مواطنه الشهير، جورج مانديز، هو من ورط إدارة نادي نابولي مع الدولي الجزائري، فوزي غولام، الذي لا زال مرتبطا بالنادي إلى غاية صيف عام 2022 دون أن يلعب بانتظام منذ عام 2017 بسبب لعنة إصاباته المتكررة في الركبة.

وتسعى إدارة نادي الجنوب الإيطالي إلى التخلص من المدافع الجزائري خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وهو الذي تعرض شهر مارس الماضي لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، ما استدعى خضوعه لعملية جراحية ويحتاج غولام لعمل مكثف قبل أن يكون جاهزا للعودة إلى المنافسة بداية الموسم المقبل، وقال الصحفي الإيطالي الشهير إن وكيل أعمال رونالدو دفع نادي نابولي إلى تجديد عقد غولام عام 2017 بعامين إضافيين لينتهي عام 2022، بعد أن وعدها بتحويل الظهير الأيسر إلى الدوري الانجليزي الممتاز، والحصول على صفقة تحويل قياسية من بيع عقده، لكن ذلك لم يتجسد بسبب تكرر إصابات النجم الجزائري وعجزه عن استعادة مستوياته الفنية المعروفة.

من جهة أخرى، يعد جورج مانديز أحد أشهر وكلاء اللاعبين في العالم وهو يتكفل بتسيير مشوار غولام منذ سنوات طويلة، بدليل أنه نجح في الحصول على عقد ممتاز له مع نادي نابولي رغم أنه لم يلعب معه بانتظام منذ أزيد من ثلاثة مواسم، ويتحصل المدافع الجزائري على راتب سنوي كبير أثقل كاهل إدارة نابولي، خاصة في ظل تداعيات جائحة “كوفيد 19″، وينتهي عقد مدافع سانت إيتيان الفرنسي السابق شهر جوان عام 2022، وتسعى إدارة نادي الجنوب الإيطالي لبيع عقده حتى تستفيد ماليا في الفترة الحالية، وكان غلام اكتفى الموسم الفارط بالمشاركة في 11 مباراة فقط مع نابولي قبل أن يتعرض لإصابة خطيرة شهر مارس الماضي، وبمجموع دقائق لعب لم يتعد سقف الـ283 دقيقة.