“وكيل الأعمال”.. عائق أمام احتراف بلايلي في أوروبا

الإعلام الفرنسي أكد اهتمام أولمبيك مرسيليا بضمه

قالت تقارير إعلامية فرنسية، الثلاثاء، إن عدم تعاقد الدولي الجزائري يوسف بلايلي مع وكيل أعمالي بشكل رسمي في الساعات القادمة من شأنه أن يعرقل انتقاله للاحتراف في القارة الأوروبية خلال “الميركاتو” الشتوي المقبل، بعد ما صار مطلوبا من قبل عديد النوادي في القارة “العجوز” في الآونة الأخيرة، عقب تألقه بشكل ملفت في كأس العرب الأخيرة التي اختتمت السبت الفارط بتتويج المنتخب الوطني بالتاج العربي.

كما أوضحت ذات الوسيلة الإعلامية أن والد بلايلي، قام بالترخيص لعدد من وكلاء الأعمال للتفاوض مع فرق عدة مما يجعل الأمور تفتقد للتنظيم حسب ما هو معمول به بطريقة رسمية في طريقة تحويل اللاعبين في أوروبا، حيث أكدت “أونز مونديال” الفرنسية بخصوص تعدد الوسطاء بين بلايلي وإدارة النادي الفرنسي ستجعل الانتقال معقدا في حال تم الاتفاق بينه وبين أحد النوادي الفرنسية في المستقبل القريب.

يشار أن يوسف بلايلي كان قد فسخ عقده مع نادي قطر القطري قبل خوض اللقاء النهائي أمام المنتخب التونسي في كأس العرب الأخيرة، علما أن تألق بلايلي في البطولة العربية مع المنتخب الوطني، وتوقيعه لأهداف حاسمة خلال المسابقة العربية جعل عديد النوادي الأوروبية تسعى للتعاقد معه، حيث لمح شقيقه إلى قرب تقمص يوسف لألوان أولمبيك مرسيليا الفرنسي من خلال “قصة” في “أنستغرام”، علما أن “أونز مونديال” أكدت في مقالها الثلاثاء اهتمام أولمبيك مرسيليا بضم “نجم” المنتخب الوطني، قبل أن تؤكد تخوف النادي الفرنسي من الصعوبات التي قد تعرقل انتقاله بسبب المشكل المذكور.