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الجزائر

وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد محمد بزاز في ذمة الله

نوارة باشوش
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وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد محمد بزاز في ذمة الله

توفي وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، محمد بزاز السبت في المستشفى الجامعي بني مسوس، متأثر بإصابته بمرض كوفيد ـ 19 .

وتولى الراحل الذي يعرف بتمكنه في الميدان القضائي والقانوني، من التحرير والتحقيق في العديد من ملفات الفساد التي توبع فيها من يسمون بـ”العصابة”، على غرار الوزيرين الأولين السابقين احمد اوحيى وعبد المالك سلالك، وعدد من  الوزراء إضافة إلى رجال الأعمال، حيث  لفتت مرافعاته في عدد من المحاكمات إنتباه الحاضرين في قاعات الجلسات ، لقوتها القانونية المستندة على الدلائل والقرائن في توجيه الاتهام للمتهمين.

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