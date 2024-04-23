وكيل الجمهورية يأمر بفتح تحقيق

بعد سقوط سقف قسم ابتدائية وإصابة 06 تلاميذ

أمر وكيل الجمهورية في وهران بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث الأليم الذي وقع اليوم الثلاثاء على مستوى المدرسة الابتدائية “سويح رحو” ببلدية بوتليليس.

وفي تصريح لوالي وهران، سعيد سعيود، أكد على شروع السلطات الأمنية في بدء سماع المعنيين بقضية سقوط سقف مدرسة إبتدائية في وهران والتي أدت إلى تسجيل 06 جرحى (أطفال).

وقال والي وهران، بأن السلطات الولائية قررت تنصيب خلية ازمة لمعرفة الملابسات الكاملة لهذه القضية، مؤكدا باطلاع الرأي العام بمستجدات هذا الحادث بعد نهاية التحقيق.

وبخصوص الاطفال الستة 06 الذي أصيبوا في هذاالحادث، قال الوالي سعيود، بأن حالة خمسة 05 منهم مستقرة، في حين تخضع طفلة واحدة لعملية جراحية بسبب اصابة تلقتها على مستوى الرأس.