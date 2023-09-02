وكيل الجمهورية يأمر بفتح تحقيق حول وقائع انفجار الغاز بعنابة

قالت نيابة الجمهورية لدى محكمة الحجار بعنابة أن وكيل الجمهورية أمر بفتح تحقيق حول وقائع انفجار للغاز بإحدى الشقق السكنية، مخلفا 17 إصابة.

قالت نيابة الجمهورية لدى محكمة الحجار بعنابة عبر بيان صحفي أن وكيل الجمهورية أصدر أمرا بفتح تحقيق حول وقائع انفجار للغاز بإحدى الشقق السكنية، مخلفا 17 إصابة.

وأوضح البيان الصادر مساء اليوم، السبت 2 سبتمبر، أنه “عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار الرأي العام، أنه بتاريخ اليوم 2023/09/02 على الساعة التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة (09:45 سا) صباحا، وقع انفجار للغاز في إحدى الشقق السكنية بعمارة بحي طارق بن زياد، بلدية البوني ولاية عنابة، أين أصيب 17 شخصا نقلوا جميعا إلى المستشفى لتلقي الاسعافات، كما خلف أضرارا مادية بليغة بالعمارة”.

وحسب ذات البيان ” وكيل الجمهورية انتقل إلى عين المكان وأمر بفتح تحقيق حول الوقائع ويشمل أيضا معايير السلامة للأجهزة الكهرومنزلية المستعملة”.