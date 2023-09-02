-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وكيل الجمهورية يأمر بفتح تحقيق حول وقائع انفجار الغاز بعنابة

الشروق أونلاين
  • 72
  • 0
وكيل الجمهورية يأمر بفتح تحقيق حول وقائع انفجار الغاز بعنابة
ح. م
قالت نيابة الجمهورية لدى محكمة الحجار بعنابة أن وكيل الجمهورية أمر بفتح تحقيق حول وقائع انفجار للغاز بإحدى الشقق السكنية، مخلفا 17 إصابة.

قالت نيابة الجمهورية لدى محكمة الحجار بعنابة عبر بيان صحفي أن وكيل الجمهورية أصدر أمرا بفتح تحقيق حول وقائع انفجار للغاز بإحدى الشقق السكنية، مخلفا 17 إصابة.

وأوضح البيان الصادر مساء اليوم، السبت 2 سبتمبر، أنه “عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار الرأي العام، أنه بتاريخ اليوم 2023/09/02 على الساعة التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة (09:45 سا) صباحا، وقع انفجار للغاز في إحدى الشقق السكنية بعمارة بحي طارق بن زياد، بلدية البوني ولاية عنابة، أين أصيب 17 شخصا نقلوا جميعا إلى المستشفى لتلقي الاسعافات، كما خلف أضرارا مادية بليغة بالعمارة”.

وحسب ذات البيان ” وكيل الجمهورية انتقل إلى عين المكان وأمر بفتح تحقيق حول الوقائع ويشمل أيضا معايير السلامة للأجهزة الكهرومنزلية المستعملة”.

مقالات ذات صلة
“السانكيام الجديد”.. هذه تفاصيل النسخة المعدلة

“السانكيام الجديد”.. هذه تفاصيل النسخة المعدلة

“مبادرة الرئيس تبون تضمن الحل التوافقي والعادل في النيجر”

“مبادرة الرئيس تبون تضمن الحل التوافقي والعادل في النيجر”

قانون الإعلام الجديد يصدر في الجريدة الرسمية

قانون الإعلام الجديد يصدر في الجريدة الرسمية

أخبار الجزائر ليوم السبت 02 سبتمبر 2023

أخبار الجزائر ليوم السبت 02 سبتمبر 2023

3 آلاف طن من النفايات تجمع يوميا في العاصمة

3 آلاف طن من النفايات تجمع يوميا في العاصمة

الدرك يطيح بشبكة مختصة في تنظيم رحلات “الحرقة” بالعاصمة

الدرك يطيح بشبكة مختصة في تنظيم رحلات “الحرقة” بالعاصمة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد