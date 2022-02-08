وكيل الجمهورية يكشف تفاصيل جديدة حول انفجار الغاز بسطيف

أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان، الثلاثاء، أنه تم إيداع 3 أشخاص مشتبه بهم في حادث انفجار سطيف رهن الحبس المؤقت.

وأوضح وكيل الجمهورية في ندوة صحفية نشطها للكشف عن آخر مستجدات الحادث أن التحريات الأولية توصلت إلى أن الانفجار ناجم عن تسرب مادة الغاز مع اقترانه بعوامل مساعدة أدت إلى تعاظم حجم النيران التي امتدت إلى البنايات المجاورة والتي كانت سببا في تضاخم حجم الأضرار البشرية.

وأضاف الوكيل أنه قد تم اسغلال مرآبي البنايتين، الأول كمخزن لكمية كبيرة من المواد خطيرة سريعة الإلتهاب تمثلت في العطور ومواد التجميل والثاني كورشة غير شرعية لصناعة مادة الفازيلين دون حيازة الرخص التي يفرضها القانون.

وتابع المتحدث قائلا أنه بتاريخ 7 فيفري تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان ويتعلق الأمر بكل من المسمى “ت.ج” و “ع.ع” و”ك.ع” الذين كانوا يستغلون المحلات سالفة الذكر.

وكشف أن المتهمين متابعين بجنحة استغلال منشأة بدون الحصول على الترخيص، جنحة تعريض حياة الغير للخطر، جنحة القتل الخطأ، جنحة الجروح الخطأ، وكذا جنحة التسبب بغير قصد في حريق تسبب في اتلاف أملاك الغير، وهو ما تم على إثره مع التماس اصدار أمر الإيداع ضدهم.

للتذكير فقد تسبب الحادث في وفاة 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح، بالإضافة إلى تسجيل خسائر مادية معتبرة.