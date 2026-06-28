ولاة الجمهورية يكثفون المتابعة الميدانية لتسريع إنجاز المشاريع التنموية

يواصل ولاة الجمهورية عبر مختلف ولايات الوطن عقد الاجتماعات التنسيقية وتنظيم الخرجات الميدانية لمتابعة المشاريع التنموية ذات الأثر المباشر على الحياة اليومية للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الرامية إلى تكريس المتابعة الميدانية وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع.

وحسب بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل فإن عمليات المتابعة تشمل مشاريع قطاعات السكن، والصحة، والتربية، والموارد المائية، والتهيئة الحضرية، والطرقات، حيث يتم الوقوف ميدانيًا على مدى تقدم الأشغال، وتقييم نسب الإنجاز، ورصد العراقيل التي قد تعترض سير المشاريع، مع اتخاذ التدابير اللازمة لرفعها.

وفي هذا الإطار، أسدى ولاة الجمهورية تعليمات إلى مختلف المتدخلين بضرورة احترام آجال الإنجاز ومعايير الجودة، وتسريع وتيرة الأشغال، بما يضمن وضع المشاريع حيز الخدمة في أقرب الآجال وتحسين نوعية الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.

وتندرج هذه الاجتماعات والخرجات الميدانية ضمن مساعي السلطات العمومية إلى تكريس ثقافة المتابعة الميدانية، وتعزيز التنمية المحلية، وضمان التجسيد الفعلي للمشاريع ذات الأولوية، بما يترجم التزامات الدولة الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين عبر مختلف ولايات الوطن.