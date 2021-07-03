ولاة يُشدِّدون إجرءات الرّقابة خاصة على المقاهي وقاعات الحفلات

إثر تزايد عدد الإصابات واستباق موجة ثالثة محتملة

تشهد إحصائيات كورونا تزايدا ملحوظا وسريعا، في ظل استهتار المواطنين بالإجراءات الوقائية، وهو ما يجعل الولاة وخلفهم رجال الأمن مطالبين بالتدخل، وفرض إجراءات صارمة ومُشدّدة، على المواطنين والتجار وبالخصوص في الأماكن التي تعرف تجمعات بشرية كبيرة خلال هذه الصائفة.

شرع بعض الولاة عبر الوطن، بحسب ما علمناه، في التحرك واتخاذ إجراءات أكثر صرامة وتشددا، بشأن استهتار المواطنين والتجار بإجراءات الوقاية الصحية من كورونا. وذلك بإعطائهم تعليمات لمصالح الرقابة التجارية ولأفراد الأمن، بشأن اتخاذ إجراءات غلق وتشميع للأماكن المخالفة للإجراءات الوقائية، وخاصة قاعات الحفلات، التي بدأت نشاطها بطريقة غير شرعية، عبر مختلف ولايات الوطن. مخالِفة بذلك توصيات اللجنة العلمية لتتبع تفشي فيروس كورونا، التي لم تُرخص بعد بإعادة استئناف نشاط قاعات الحفلات.

وبحسب ما علمته “الشروق”، تحرّك والي ولاية عين الدفلى، خلال الأسبوع المنصرم، مطالبا بتشديد إجراءات الوقاية، وتحرّكت المصالح الأمنية فور تلقيها التعليمات، وقامت بإغلاق المقاهي المخالفة وأماكن التجمعات الكبرى، كما تمّ تشميع قاعات حفلات، كانت تنشط بطريقة غير شرعية على تراب الولاية، بعدما كانت تستقبل و”تكدّس” يوميا مئات المواطنين المحتفلين بالأعراس، منذ انطلاق الموسم الصيفي.

وتحرّك وُلاّة في ولايات أخرى لاتخاذ إجراءات مُشابهة، خاصة تلك المرفوع عنها الحجر كليا، وذلك لاستدراك تهاون ولامبالاة المواطنين، قبل فوات الأمان، والدّخول في وضعيّة وبائية يصعب التحكم فيها.

إجراءات استباقية بالمستشفيات للتكفل بمرضى كوفيد 19

كما استعدّت جميع مستشفيات الوطن لتهيئة مختلف الأجنحة، والاستعداد لأيّ طوارئ وارتفاع في الحالات المصابة، التي تكون أعراض إصابتها حادة. وأيضا استجابة لتعليمات وزارة الصحة، وذلك بعد الاجتماع الطارئ الذي ترأسه نهاية الأسبوع، رئيس اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي وباء كورونا، بالنظر للوضعية الوبائية التي تعرفها الجزائر وبالخصوص ولاية الجزائر العاصمة، وضم إطارات الإدارة المركزية ومديري المؤسسات الاستشفائية لولاية الجزائر. حيث تلقوا تعليمات بالإسراع لاتخاذ إجراءات استباقية وضرورية، للتكفل بمرضى كوفيد -19 في أحسن الظروف، بعد الارتفاع المحسوس للإصابات الذي شهدته البلاد الأيام القليلة الماضية.

وخلال هذا الاجتماع، وقف رئيس اللجنة العلمية على آخر مستجدات الوضع الوبائي للإصابات في البلاد، كما أسدى جملة من التعليمات الصّارمة، تتمحور في تعزيز الوسائل اللوجستية والتقنية والبشرية، المتمثلة في رفع عدد الأسرة في المستشفيات بما فيها وحدات العناية المركزة، توفير مادة الأكسجين وكذا الأدوية الضرورية للعلاج. وهذا للاستجابة بفعالية لأي وضع طارئ، كما تم الأمر برفع وتيرة التلقيح ضد فيروس كوفيد-19.