ولادة دون حمل.. نساء يكتشفن حملهن عند بداية المخاض

للحمل أعراض عديدة دالّة عليه، منها الأولية التي تظهر على المرأة بمجرد حدوث التخصيب، أو في الأسابيع الأولى التالية له.. ومنها ما يظهر في وقت لاحق. ولكن، في كل الأحوال العادية، من المفروض والمنطقي أن تكتشف المرأة حملها في الأسابيع المبكرة له. لكن، في بعض الحالات الاستثنائية، قد يتأخر اكتشافها لذلك إلى شهور متقدمة من الحمل. وفي حالات أخرى، أكثر ندرة وغرابة، تم تسجيلها عبر العالم، هناك سيدات لم يكتشفن أنهن حوامل إلا في يوم الولادة، أو مع بداية المخاض والطلق. فما سبب ذلك؟ وما هي أخطاره؟

آخر من يعلم

يتأخر طمثها عن موعده المعتاد، تظهر عليها بعض أعراض الوحم الخفيفة، تُجري كشف حمل منزليا، النتيجة تكون إيجابية، تقصد طبيبة نسائية لتبدأ المتابعة الدورية المنتظمة. هذا أشهر سيناريو لمسيرة الحمل عند أغلبية النساء. لكن، في بعض الحالات الاستثنائية، الأمر قد يختلف تماما، فلا تدري المرأة بحملها إلا أخيرا. تقول الدكتورة مخلوفي، طبيبة أمراض النساء والتوليد، التي توضح: “قد يتأخر ذلك إلى بداية تحرك الجنين، أي إلى بداية الشهر الخامس أو السادس، حيث تعلم المرأة بحملها بالصدفة المحضة، ولقد تعاملت مع بعض الحالات من هذا النوع. منها حالة لسيدة قطع الأطباء كل أمل لديها في الإنجاب، ولكن قدرة الله الأعظم من كل يقين علمي، جعلتها تقع حاملا دون أن تلقي بالا لذلك، واستمرت بها الحال إلى أواخر الشهر الخامس، حين بدأت حركة الجنين التي كانت تعزوها إلى مشاكل في القولون العصبي. ولكن نتائج الفحص الطبي جاءت مفاجئة. إذ كانت حاملا دون أن تعلم.”

حوامل اكتشفن حملهن عند الولادة

وفي ظاهرة أغرب مما سبق، عجز العلم عن تفسيرها، تضع نسبة من النساء حملهن عبر العالم دون الاستمتاع بفترة الحمل أو المعاناة من أعراض الوحم، لأنهن ببساطة، لم يعرفن بحبلهن إلا عند بداية الطلق والمخاض. ففي أستراليا مثلا، اكتشفت سيدة أنها حبلى لحظات فقط قبل الولادة، إذ اعتقدت أن آلام المخاض التي أصابتها فجأة هي آلام معدة، فتوجهت إلى المستشفى، حيث تم تحويلها إلى قسم الولادة، حيث أنجبت مولودها. وفي بريطانيا كذلك، اكتشفت امرأة حملها قبل 24 ساعة من الولادة، دون أن يخطر ببالها ولو للحظة طيلة أشهر الحمل التسعة، أنها حبلى، لكونها لم تتعرض لأي عرض مترافق مع الحمل، عدا بعض الزيادة في الوزن.. ونفس التجربة الصادمة، عاشتها مواطنة لها، اكتشفت أنها حامل قبل ساعة واحدة من الوضع. وفي تفسيرها لما حدث لهن، تقول محللة علم النفس السريري، صوفي مورينو إنهن يرفضن الاعتراف في قرارة أنفسهن بأنهن حوامل، كوسيلة دفاعية لا واعية لحماية ذواتهن، فيتمادين في الإنكار لتقع أجسامهن تحت سيطرة اللاوعي، فلا ينقطع حيضهن، ولا تنتفخ بطونهن ولا يعانين من أعراض الوحم، وكأنهن ولدن دون حمل.

أسباب تأخر اكتشاف الحمل

وتوضح الدكتورة مخلوفي، في هذا الإطار، وجود عدة أسباب تحول دون الاكتشاف المبكر للحمل، منها: “الوزن الزائد وبروز البطن، قلة أو انعدام أعراض الوحم الأولية كالغثيان والدوار وكره أو اشتهاء أطعمة معينة، استمرار نزول دماء خلال فترة الحمل، وهو ما يسمى بالحمل الغزلاني، اختبار الحمل السلبي نتيجة انخفاض مستويات هرمون الحمل، انشغال المرأة بمشاكل وصراعات الحياة اليومية وعدم انتباهها إلى أمورها الصحية، تقدم سن المرأة وخاصة بعد وصولها سن اليأس، واعتقادها باستحالة وقوعها حاملا لتتفاجأ بعكس ذلك”. أما عن ظاهرة الولادة دون الشعور بالحمل، فتعزوها الدكتورة إلى بعض الاضطرابات النفسية التي تجعل المريضة رافضة لفكرة الحمل، خاصة بعد مرورها مثلا بتجربة فقدان جنينها المتكرر، أو استحالة حملها لعقم تعاني منه أو وصولها سن اليأس، إضافة إلى المراهقات والمدمنات على المخدرات..

ومن الجهل ما قتل

وطبعا، حدوث حالات الولادة دون حمل، أي دون عيش التجربة إلى حين لحظة إنجاب الجنين قد تكون قاتلة، سواء للمرأة الحامل أم لجنينها. تقول الدكتورة مخلوفي: “لأن جهل السيدة بحملها، يحرمها من المتابعة الصحية المنتظمة والكشف الدوري، مع عدم الرعاية الصحية لعدم اتباعها البرنامج العلاجي المقرر في فترة الحبل، خاصة إذا كانت تشكو من بعض المشاكل المرضية كالسكري أو أمراض القلب. ومن هنا تظهر أهمية الكشف الدوري عند أطباء النساء والولادة”.