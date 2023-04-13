ولادة طفل عراقي بحالة طبية نادرة الحدوث (صورة)

شهد أحد المستشفيات العراقية ولادة طفل بأسنان لبنية، وهي حالة طبية نادرة الحدوث، في حوالي 1 من أصل 6 آلاف مولود.

وقال مسؤول في مستشفى الشوملي، جنوبي محافظة بابل:”المشفى شهد اليوم ولادة طفل بأسنان لبنية، وهو من الحالات النادرة جدا”.

تابع أن ” ولادة الطفل تمت بعملية قيصرية، وهو بحالة صحية جيدة”، وفق موقع “ناس” العراقي.

وفي الحالات الطبيعية، يبدأ معظم الأطفال التسنين بين عمر 6 و12 أشهر، ومع ذلك أفادت دراسات بأن بعض الأطفال لا تكون لديهم أي أسنان في عمر سنة.

وتشير بعض الإحصائيات إلى أن أسنان الولادة ليست شائعة، وقد تحدث في حوالي 1 من أصل 6 آلاف طفل.