ولادة طفل عراقي بحالة طبية نادرة الحدوث (صورة)
شهد أحد المستشفيات العراقية ولادة طفل بأسنان لبنية، وهي حالة طبية نادرة الحدوث، في حوالي 1 من أصل 6 آلاف مولود.
وقال مسؤول في مستشفى الشوملي، جنوبي محافظة بابل:”المشفى شهد اليوم ولادة طفل بأسنان لبنية، وهو من الحالات النادرة جدا”.
ولادة طفل باسنان لبنية في مستشفى الشوملي في محافظة بابل pic.twitter.com/KlewIrTS13
— وكالة الارصاد ألاخبارية News (@alarsadd) April 12, 2023
تابع أن ” ولادة الطفل تمت بعملية قيصرية، وهو بحالة صحية جيدة”، وفق موقع “ناس” العراقي.
وفي الحالات الطبيعية، يبدأ معظم الأطفال التسنين بين عمر 6 و12 أشهر، ومع ذلك أفادت دراسات بأن بعض الأطفال لا تكون لديهم أي أسنان في عمر سنة.
وتشير بعض الإحصائيات إلى أن أسنان الولادة ليست شائعة، وقد تحدث في حوالي 1 من أصل 6 آلاف طفل.
ولادة طفل بأسنان لبنية في بابل#السيد_العراقي pic.twitter.com/RO5xfjMDeP
— السيد العراقي (@pcrhfu1) April 12, 2023