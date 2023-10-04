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منها 4 بيضاء نادرة..

ولادة 10 أشبال من فصيلة الأسود الإفريقية بحديقة “موستالاند” في مستغانم

الشروق أونلاين
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ولادة 10 أشبال من فصيلة الأسود الإفريقية بحديقة “موستالاند” في مستغانم
أرشيف

عرفت حديقة الحيوانات بحظيرة التسلية والترفيه “موستالاند” بولاية مستغانم، ولادة 10 أشبال من فصيلة الأسود الإفريقية منها 4 بيضاء نادرة عالميا.

وكشف مسؤول العيادة البيطرية بالحديقة لخضر واسيني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الحديقة عرفت في ظرف أسبوع واحد ولادتين متتاليتين”.

وأضاف واسيني “لتوأمين مكونين من 5 أشبال للبؤة “شيما” و5 أشبال أخرى للبؤة “جوليات” (المولودة بالجزائر) من بينهم 4 أشبال بيضاء اللون من فصيلة الأسود الإفريقية النادرة”.

وتابع المسؤول نفسه “التوائم توجد حاليا في وضعية صحية جيدة خاصة أن الفريق الطبي للحديقة وفر لها جميع الشروط الضرورية للرعاية البيطرية والتي تسمح حتى الآن للأشبال الصغيرة بالاعتماد على الأم فقط دون مساعدة”.

للإشارة فإن حديقة “موستالاند” عرفت ولادة أول أسد إفريقي أبيض اللون في الجزائر (جوليات) سنة 2019، حيث تعتبر حالة نادرة في العالم.

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