ولادة 5 توائم في مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة

وضعت سيدة خمسة توائم مساء الأحد، بعد أن خضعت لعملية قيصرية في مصلحة النساء والتوليد بالمركز الاستشفائي الجامعي بمصطفى باشا في العاصمة.

وأكدت خلية الاتصال في المؤسسة الاستشفائية أن الوضع الصحي للأم والتوائم، وهم 3 بنات وولدين، مستقر حاليا. وقالت إن المصلحة كانت تتابع حالة الأم منذ أن كانت في أسبوعها التاسع.

وليست هذه هي المرة الأولى، التي يشهد فيها المستشفى عمليات ولادة مشابهة، فقد أنجبت سيدة في الـ21 من العمر عام 2013، أربعة ذكور وبنتا في يوم واحد.

وفي غليزان، وضعت سيدة في الـ35، أربع إناث وذكرا في أكتوبر 2021، بإحدى العيادات الخاصة في بلدية بن داود. وبنفس الولاية وضعت سيّدة أخرى في نوفمبر 2018، ثلاثة ذكور وأنثيين.