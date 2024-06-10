-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
أضرم النار في ستار.. فحدثت الكارثة

ولاعة تتسبّب في تفحّم طفل وتدمير منزل بوهران

سيد أحمد فلاحي
  • 297
  • 0
ولاعة تتسبّب في تفحّم طفل وتدمير منزل بوهران
ح.م

عاش حي المدينة الجديدة بوهران، مساء الأحد، على وقع حادث أليم ومروّع، تمثل في احتراق شقة وتفحّم طفل في الثالثة من عمره، ودمار البيت بأكمله، ما خلّف حالة هلع وفزع كبيرتين وسط الجيران والباعة الذين يعرضون سلعهم أسفل العمارة ذات السبعة طوابق، خاصة أن ألسنة اللهب كانت ترى من مسافة بعيدة، وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية بشاحناتها لإخماد النيران قبل وصولها لمساكن أخرى.
وحسب ما أكده قريب للعائلة، فإن الأمر يتعلق بالطفل “ريان” صاحب الثلاث سنوات، والذي كان في بيت جده رفقة شقيقته صاحبة الـ14 ربيعا، في حين كانت الأم تقتني أغراضها من السوق، وما هي سوى لحظات وأثناء اللعب والنشاط، عثر الطفل “ريان” على ولاعة، وفي خلسة من شقيقته، بدأ يشغلها، إلى أن وصل إلى ستار النافذة المصنوع من مادة القماش، وأوقد النار فيه لتنتقل ألسنة اللهب إلى كل الغرفة في وقت قياسي، وهو ما جعل شقيقته تفر مسرعة إلى الخارج طلبا للنجدة، بينما عجز الطفل “ريان” عن التحرك بعد أن طوقته النيران، ونالت من جسده الصغير، ليتحول إلى هيكل متفحّم، وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية بصعوبة من أجل بلوغ العمارة المستهدفة، وإخماد النيران بالشقة الكائنة بالطابق الثاني، وما صعّب المهمة أكثر هو تواجد مئات الطاولات المفروشة على الطرقات والأرصفة، ما يعيق حركة السيارات ويخلق صعوبات بالنسبة لوحدات الإنقاذ .
جثة الطفل “ريان” حوّلت إلى مصلحة الحفظ بمستشفى “أول نوفمبر”، ليتم دفنها في اليوم الموالي وسط جمع غفير من المعزين الذين لازالوا يتذكرون تحركات الطفل “ريان” الصبيانية والبريئة، وقهقهاته التي كانت تملأ المكان سواء بحي إيسطو أين يوجد منزل والديه، أو المدينة الجديدة ببيت جده الذي شبّ فيه الحريق .

مقالات ذات صلة
منع إجراء سباق “مجنون” للدراجات النارية بكورنيش وهران

منع إجراء سباق “مجنون” للدراجات النارية بكورنيش وهران

أوشيش: “الأفافاس” في الرئاسيات لأجل إعادة الاعتبار للعمل السياسي

أوشيش: “الأفافاس” في الرئاسيات لأجل إعادة الاعتبار للعمل السياسي

الحكومة تقر إجراءات جديدة للتنازل عن السكنات الإجتماعيّة

الحكومة تقر إجراءات جديدة للتنازل عن السكنات الإجتماعيّة

تدابير صارمة لخدمات الأمتعة والنقل والرقمنة بالجوّية الجزائرية

تدابير صارمة لخدمات الأمتعة والنقل والرقمنة بالجوّية الجزائرية

“كوسيدار” تدخل مشروع توصيل المياه إلى تيارت

“كوسيدار” تدخل مشروع توصيل المياه إلى تيارت

إنطلاق عملية سحب توقيعات الترشح للرئاسيات

إنطلاق عملية سحب توقيعات الترشح للرئاسيات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد